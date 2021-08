‘Vandaag ben ik zéér beschaamd om voor VRT te werken’: collega’s reageren op uitspraken Eddy Demarez

Er is zaterdag ophef ontstaan rond een fragment uit de livestream van Sporza over de aankomst van Team Belgium, waaronder vrouwelijk basketbalteam de Belgian Cats. In dat fragment is te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, achter de schermen grapjes maken over de geaardheid van de Belgian Cats. Verschillende VRT-collega’s reageren op het voorval via sociale media.

“DEZE micro stond nu toevallig en per ongeluk OPEN. Maar er zijn er veel MEER die netjes DICHT staan en daar wordt ook debiele kwetsende praat verkocht. Topje van de giga macho ijsberg. Liefste Belgian Cats. Zo jammer, ik wou dat ik dit voor jullie kon goed maken. Ik dacht en hoopte naïef dat we verder stonden, maar it just takes time zeker? Shout out naar alle Sporza collega’s die elke dag keihard hun best doen om goeie topjournalistiek te brengen. Ook als de micro dicht staat”, tweet Linde Merckpoel.

Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke laat weten dat hij zich aansluit bij het standpunt van VRT. Radio 1-presentatrice Babette Moonen spoort aan om “een goed programma te maken” waarin “Eddy en co een uur zitten, zwijgen en luisteren naar iedereen op wiens hart ze vandaag getrapt hebben. Niet cancellen, opvoeden die handel.”

Het moge overduidelijk zijn. Ik sluit me ten volle aan bij onderstaand persbericht van VRT en op 22 juni was ik al heel duidelijk over welke waarden ik uitdraag 🌈https://t.co/SCsrLoLKYi pic.twitter.com/xqZ6YN9pMH — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) 7 augustus 2021

“Afstand” impliceert dat je ergens van wegloopt. Terwijl het omgekeerde nodig is. Maak hier een goed programma over. Laat Eddy en co een uur of twee zitten, zwijgen en luisteren naar iedereen op wiens hart ze vandaag getrapt hebben. Niet cancellen, opvoeden die handel. — Babette Moonen (@babettemoonen) 7 augustus 2021

Tom Vandenbulcke, presentator bij Radio 1, schrijft van zich af op Twitter: “De vijf uur Sporza op Radio 1 volgemaakt, maar ik was er eerlijk gezegd met mijn hoofd niet bij. Het slot van de Olympische Spelen had het orgelpunt moeten worden na een sportzomer waarin iedereen keihard gewerkt heeft, maar het is helaas een dieptepunt geworden.” De tweet werd enkele honderden keren geliket.

De vijf uur #sporza op @radio1be vanavond volgemaakt, maar ik was er eerlijk gezegd met mijn hoofd niet bij. Het slot van de Olympische Spelen had het orgelpunt moeten worden na een sportzomer waarin iedereen keihard gewerkt heeft, maar het is helaas een dieptepunt geworden. — Tom Vandenbulcke (@tomvandenbulcke) 7 augustus 2021

Vandaag ben ik zéér beschaamd om voor @vrt te werken. #eddydemarez — Chris Verhoeven (@chrisverhoeven) 7 augustus 2021

Steun

Radio 1-nieuwslezer Chris Van den Abeele steunt zijn collega. Volgens hem bezondigen journalisten zich wel eens aan “platte cafépraat” als ze niet op antenne zijn (of, helaas, denken niet op antenne te zijn). “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”.

hallo? ook journalisten bezondigen zich al eens aan platte cafépraat als ze niet op antenne zijn; (of, helaas, denken niet op antenne te zijn).

wie zonder zonde is werpe de eerste steen. — Chris Van den Abeele (@abeelec) 7 augustus 2021

VRT nam eerder in een officiële reactie afstand van de uitspraken, en zegt dat Eddy Demarez tijdelijk geen commentaar meer zal leveren bij livestreams.