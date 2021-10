Vanaf vandaag kan iedereen een griepvaccin afhalen

Heeft België voldoende griepvaccins voorzien?

De overheid heeft voor alle zekerheid veel meer griepvaccins besteld, om een overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen. Voor het komende griepseizoen heeft ons land 3,78 miljoen griepvaccins voorzien, of 840.000 meer dan vorig seizoen.

Er wordt dus geen tekort aan griepvaccins verwacht en er is bijgevolg, in tegenstelling tot vorig jaar, geen gefaseerde vaccinatiecampagne. Vanaf 1 oktober kan iedereen bij de apotheker een griepvaccin afhalen zonder voorschrift.

Wordt het griepvaccin terugbetaald?

Wie behoort tot een van de risicogroepen, zoals bepaald door de Hoge Gezondheidsraad en het RIZIV, krijgt het vaccin grotendeels terugbetaald. Het gaat onder andere om 65-plussers, patiënten met een onderliggende chronische aandoening, mensen met een BMI hoger dan 35, mensen die werken in de gezondheidssector en zwangere vrouwen.

Vanaf wanneer kan ik mij dan laten inenten?

Vanaf 15 oktober start dan de eigenlijke periode om je door de arts te laten vaccineren tegen de griep. Op die dag gaat ook de sensibiliseringscampagne van de overheid en de apothekersverenigingen naar de bevolking van start.

De maatregel heeft als doel om het traject om je te laten vaccineren tegen griep korter maken en om zo de vaccinatiegraad te verhogen, zegt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

“Het traject voor de patiënt is verkort”, zegt Koen Straetmans, voorzitter van APB. “Vroeger moest de patiënt eerst naar de arts om een voorschrift te halen, om vervolgens bij de apotheker het vaccin op te halen.” Nadien moest de patiënt opnieuw naar de huisarts om een prik te laten zetten. Nu is die eerste stap weggelaten, de patiënt kan meteen naar de apotheek om het griepvaccin op te halen. “Dat maakt het makkelijker voor de patiënt om zich te laten vaccineren”, aldus Straetmans.

Staat er dit jaar een griepwinter voor de deur?

Komende winter dreigt volgens experten wereldwijd een griepwinter te worden. Door de lockdown en alle coronamaatregelen hebben we afgelopen jaar geen griepseizoen gehad.

Een infectie doormaken stimuleert namelijk de immuniteit, en dat is nu dus niet gebeurd. Omdat we minder antistoffen hebben aangemaakt tegen het virus, zouden er het komende griepseizoen dus meer mensen vatbaar kunnen zijn voor de griep.

Waarom is het griepvaccin nu zo belangrijk?

Dat we stilaan de coronateugels mogen laten vieren, heeft ook een keerzijde. Heel wat virussen en bacteriën die we het afgelopen anderhalf jaar nauwelijks zagen, staan klaar voor een comeback. Daarom is het nu belangrijk om vooral kwetsbare groepen te overtuigen om een griepprik te laten zetten. Zo’n vaccin beschermt namelijk heel goed tegen ziekenhuisopname en sterfte.

Sowieso hebben we tegenwoordig covidvaccins, waardoor een ‘perfecte storm’ met én een zwaar influenzaseizoen én een zwaar coronaseizoen vermeden kan worden. “Dat is vooral wat er vorig jaar in ons achterhoofd zat toen we de meer draconische maatregelen voorstelden”, zei Marc Van Ranst eerder in deze krant. “Met die twee samen heb je pas een enorm probleem.”