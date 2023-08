Vanaf vandaag hinder door renovatie van Viaduct van Vilvoorde

Het Viaduct van Vilvoorde, dat gebouwd werd in de jaren zeventig, is in slechte staat en is dringend aan renovatie toe. Vandaag rijden er dagelijks zowat 150.000 voertuigen over de brug, die 22 rijen pijlers heeft en 1,7 kilometer lang is. Dat zorgt voor heel wat slijtage, meer dan de ingenieurs vijftig jaar geleden konden voorspellen, zegt de Werkvennootschap, het agentschap dat instaat voor de renovatie.

De renovatie is een groot en complex werk. Het viaduct bestaat uit twee bruggen van elk 1,7 kilometer, het gaat dus over 3,4 kilometer snelweg. Voor de werken worden het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de asbesthoudende verf op de stalen draagconstructie, de vangrails en de verlichting vernieuwd. Er komt ook een nieuwe betonplaat onder het asfalt.

De bedoeling is dat het verkeer zo veel als mogelijk over het viaduct kan blijven rijden. Het bouwwerk is immers een zeer belangrijke verkeersader voor zowel nationaal als internationaal verkeer. Daarom is beslist om de werken in verschillende fasen aan te pakken. Tijdens elke fase wordt een ander deel van het viaduct werfzone en dus afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer kan intussen op het andere deel op versmalde rijstroken blijven rijden, waar de snelheid verlaagd wordt tot 50 kilometer per uur.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 435 miljoen euro exclusief btw. In 2019, toen er een eerste onderzoek werd gedaan, werd het project nog geschat op 100 miljoen euro. Alle info over de werkzaamheden vindt u op www.viaductvilvoorde.be.