Vanaf september voltijds contactonderwijs voor studenten hoger onderwijs

Het was de expliciete bedoeling van het hoger onderwijs om komend academiejaar in code groen te starten. Dat wil zeggen dat aula’s en leslokalen terug op hun volledige capaciteit gebruikt kunnen worden.

Dat wordt nu opnieuw bevestigd: voltijds contactonderwijs is mogelijk voor alle studenten, zo laat minister Weyts weten na overleg met vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen en experten. “Voor de universiteiten is het alvast de intentie om dat te doen, met uitzondering van de hogeronderwijsinstellingen in Brussel, waar we situatie blijven monitoren”, zegt KU Leuven-rector en Vlir-voorzitter Luc Sels. “Voor de KU Leuven specifiek betekent dit dat we kunnen doen wat we van plan waren: starten in code groen, met volledige campuscapaciteit.”

Ook aan de UGent is dat het plan. “We gaan voor maximaal contactonderwijs en zullen onze campuscapaciteit volledig benutten”, zegt rector Rik Van de Walle. “Gelet op de huidige corona-indicatoren en de vaccinatiegraad in Vlaanderen heb ik hier zelf nadrukkelijk voor gepleit tijdens het overleg met de minister. Het is immers belangrijk dat beperkende maatregelen alleen worden aangehouden wanneer dit echt noodzakelijk is. Wanneer versoepelen verantwoord is, dan moeten we dat doen.”

Dit betekent niet dat de universiteiten en hogescholen hun online inspanningen volledig stopzetten. Waar mogelijk, is het nog altijd de bedoeling lessen online te streamen of opnames achteraf te verspreiden. “Zo kunnen studenten die een medisch risico lopen of studenten die zich nog onzeker voelen om in een aula te zitten, die vakken van thuis volgen”, zegt Sels.

Of studenten een mondmasker moeten dragen tijdens de les is nog niet duidelijk. Daar wordt later over beslist.

VUB

Ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil bij de start van het nieuwe academiejaar overschakelen op voltijds contactonderwijs en dus 100 procent van de campuscapaciteit gebruiken, zo maakt de universiteit bekend.

Omdat de epidemiologische situatie in Brussel echter slechter is dan in Vlaanderen én omdat de vaccinatiegraad er lager ligt, wordt daar de kat nog even uit de boom gekeken, zei Weyts eerder vandaag. Met de huidige cijfers zijn volle aula’s er in elk geval niet mogelijk. “We willen niet meteen elk perspectief dichtmetselen voor de studenten in Brussel, terwijl er toch nog wat tijd is”, zei Weyts in een persbericht.

“Wij pleiten voor een uniforme aanpak in het Nederlandstalig onderwijs en nemen verschillende initiatieven om ook de vaccinatiegraad in Brussel positief te beïnvloeden”, zegt woordvoerder Sicco Wittermans van de VUB. “Samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) schakelen we vaccinatiepunten in op onze campussen. We sensibiliseren personeel, studenten en bezoekers ook om zich te laten vaccineren.”

De VUB wijst erop dat veel studenten en medewerkers uit Vlaanderen komen en al voldoende zijn gevaccineerd. “Bij de vorige uitbraken zijn de campussen van de VUB nooit zwaar getroffen, omdat we de situatie steeds nauwgezet opvolgen en bij positieve gevallen snel maatregelen nemen”, aldus nog de woordvoerder.

