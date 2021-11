Vanaf morgen harde lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk

Wat is er aan de hand?

Ongevaccineerden moeten in Oostenrijk vanaf maandag in lockdown. Dat heeft bondskanselier Alexander Schallenberg met de leiders van deelstaten besloten. Mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld van het virus mogen vanaf dan enkel hun woning verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en werken. Kinderen onder de 12 jaar zijn uitgesloten.

De maatregel geldt voorlopig tien dagen en treft ongeveer twee miljoen mensen. Volgens Schallenberg zullen er zeer consequente controles komen en zal bestraffing van inbreuken navenant zijn.

Waarom is de lockdown nodig volgens Oostenrijk?

De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. Zaterdag werd een nieuw dagrecord van ruim 13 duizend coronabesmettingen geregistreerd. Ongeveer 63 procent van de bijna 9 miljoen mensen tellende bevolking is gevaccineerd. Schallenberg noemde dat vorige week ‘beschamend laag’. Per 100 inwoners zijn in Oostenrijk 131 doses toegediend.

Volgens de kanselier kan van gevaccineerden echter niet verlangd worden dat ze opnieuw in lockdown gaan voor medeburgers die geen prik willen.

Welke maatregelen had Oostenrijk al genomen?

Sinds afgelopen maandag worden in Oostenrijk krachtens de zogenaamde 2G-regel enkel nog gevaccineerde of genezen coronapatiënten toegelaten in onder meer cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. Bovendien geldt sinds begin november ook een 3G-regel, die niet-gevaccineerde werknemers verplicht om regelmatig een negatieve test voor te leggen.

Die maatregelen hebben de voorbije dagen tot een sterke toename van het aantal vaccinaties geleid, maar intussen blijft ook het aantal infecties pieken.