Vanaf maandag vervalt de mondmaskerplicht, maar is dat wel een goed idee?

Echt als een verrassing komt de beslissing niet. Nog voor het Overlegcomité begon had federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) al laten verstaan dat die afschaffing van de mondmaskerplicht er zou komen. Het Overlegcomité bevestigde dat nadien. Vanaf maandag vervalt de mondmaskerplicht overal behalve in ziekenhuizen, bij de dokter en in apotheken.

Maar is het wel opportuun om het mondmasker achterwege te laten? Heel wat passagiers mogen het masker intussen dan vooral onder de kin dragen, eigenlijk waart Covid-19 nog altijd rond: nog steeds raken mensen besmet en – belangrijker – sterven ze aan het virus.

Hoe goed geventileerd is het openbaar vervoer intussen? Algemeen zijn treinen beter dan bussen op dat vlak. “Al hangt het ook daar weer af van de bezetting: een piekuurtrein op vrijdag uit een studentenstad is weer een heel ander verhaal”, zegt professor Bouwfysica Jelle Laverge (UGent).

Maar ook bij bussen hangt alles af van de randvoorwaarden. “Als alle ramen dicht zijn op een bus dan is daar in veel gevallen simpelweg geen ventilatie”, zegt Laverge. “Staan de dak- en zijramen wel open en stopt de bus vaak – zoals in de stad – dan is er veel betere ventilatie. Uit het project van mijn collega Michel De Paepe over de verspreiding van virusaerosolen, waar ik aan meerwerkte, blijkt dat het risico voor mensen die slechts kort op de bus stappen in de stad relatief beperkt is. Daar is het vooral de chauffeur die een groter risico loopt.”

Zolang het Covid-19-virus nog niet weg is, blijft er dus altijd een kans dat u besmet raakt op het openbaar vervoer. Vandaar ook dat elke expert benadrukt dat wie zelf nog een mondmasker wilt blijven dragen, dat zeker moet kunnen.

Dan is de vraag al snel: zit de viruscirculatie intussen op een voldoende laag niveau voor deze beslissing? Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) en vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) vinden van wel. Ze wijzen op de dalende cijfers. Het gemiddeld aantal besmettingen per zeven dagen daalde deze week met 19 procent tot 3.500 besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde deze week met 25 procent tot 91. “We weten dat het zeker niet achter de rug is, maar de cijfers evolueren in gunstige zin”, zegt Van Damme.

Al is er nog een andere reden waarom Van Gucht en Van Damme zich kunnen schikken in een afschaffing nu: om het draagvlak bij de bevolking niet te verliezen. “We weten niet wat het najaar of de winter gaat brengen”, zegt Van Gucht. “Misschien zeggen we dan opnieuw dat het goed is zo'n masker te dragen in het openbaar vervoer. Die optie moeten we openhouden.”