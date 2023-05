Vanaf 3.000 euro voor ‘The Masked Singer’, 375 euro per aflevering van ‘De Slimste Mens’: dit verdienen BV’s bij deelname aan TV-programma’s

Hoeveel BV’s verdienen voor hun deelname is een goedbewaard geheim. De verschillen zijn groot. De status en de populariteit van de Bekende Vlaming spelen natuurlijk een belangrijke rol. “We weten bijvoorbeeld dat Bart Tommelein (Open Vld) 3.000 euro verdiende aan zijn deelname aan ‘The Masked Singer’- in 2020 hield hij het één aflevering vol als Monster. Nadien schonk hij dat bedrag aan vzw Lichtbaken, dat geld inzamelt om warme maaltijden te bereiden voor mensen in armoede.

Programma’s als ‘The Masked Singer’ eisen een pak meer tijd en aandacht van de kandidaten dan een panelshow. Voor een dergelijk engagement - denk ook aan ‘Liefde voor Muziek’ , ‘Expeditie Robinson’ of het net gestarte ‘Special Forces: Wie durft wint’ - liggen de bedragen dan ook hoger. Ze worden ook vaker à la tête du client bepaald”, aldus Gazet van Antwerpen.

‘Afspraken zijn vertrouwelijk’

Navraag bij de zenders levert weinig op. “De financiële afspraken die we met deelnemers in onze programma’s maken zijn vertrouwelijk, daar kunnen we dus geen verdere informatie over geven”, laat VTM weten.

Maar ook in het verleden bréacht De Morgen al bedragen naar buiten: “Bekende Vlamingen krijgen aanzienlijke bedragen voor het risico een gek figuur te slaan in programma’s als ‘Sterren op de Dansvloer’, zo krijgen Eline De Munck, Sonja Kimpen en co een startbedrag van 6.000 euro voor hun deelname. Per aflevering die ze overleefden van de afvalrace, kregen ze nog eens 1.000 euro extra. Maar onze Vlaamse sterren zijn nog beter af met een deelname aan het survivalprogramma ‘Expeditie Robinson’, wat goed is voor tussen de 10.000 en 25.000 euro. Elke week dat deelnemers de eilandraad overleefden, kwam daar nog eens 2.000 euro bij. Andere leuke schnabbels zijn verschijningen in ‘Masterchef’: 400 euro, 250 euro voor ‘De Klas van Frieda’”, schreven we enkele jaren geleden al.

Ruimte tot onderhandelen

Veel hangt ook af of de BV in kwestie iets te promoten heeft: een nieuwe show, een boek, een film. Dan wordt vaak niet meer betaald dan een kilometervergoeding. Wie als expert of als gast geboekt wordt, kan rekenen op wat meer. “Het gaat dan om 500 tot 700 euro. Soms een beetje meer, soms een beetje minder. Zo liet een recente gast van ‘De tafel van vier’ optekenen dat zijn passage goed was voor ‘om en bij de 400 euro’. Veel marge tot onderhandelen is er niet.

“Uitzondering op de regel is ‘De slimste mens ter wereld, waar nochtans ook al jaren hetzelfde tarief gehanteerd wordt. Kandidaten krijgen er een basiscontract van 375 euro per aflevering aangeboden, maar afhankelijk van hun ‘marktwaarde’ en de overtuigingskracht die nodig is om hen aan boord te halen, kan daar nog over gepraat worden”, aldus Gazet van Antwerpen.