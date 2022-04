Van tomaten tot olijfolie: deze producten in de supermarkt werden op een jaar tijd fors duurder

Niet alleen basisproducten zoals tarwe, maïs, plantaardige olie en eieren worden duurder, maar ook verwerkte producten op basis van meerdere grondstoffen. De stijgende kosten voor grondstoffen, energie, transport en verpakking sijpelen door in de hele voedingsketen, ook tot bij de consument.

De prijzen in de supermarkten liggen in vergelijking met april vorig jaar 5,9 procent hoger. Dat blijkt uit een analyse van Test Aankoop van meer dan 3.000 producten uit verschillende supermarkten.

Prijsstijgingen in de supermarkten - Tomaten: + 31,5 procent - Spaghetti: + 30,5 procent - Frituurolie: + 26,2 procent - Papierwaren (toiletpapier, keukenrollen, zakdoekjes): + 20,3 procent - Gemalen koffie: + 18,6 procent - Koffiepads: + 14,2 procent - Mayonaise: + 12,2 procent - Olijfolie: + 11,1 procent - Mosterd: + 10,5 procent - Bakproducten, zuivel en kruidenboter: + 17,9 procent

Tomaten zijn een stuk duurder geworden: gemiddeld 31,5 procent. Op de tweede plaats staat spaghetti (30,5 procent), gevolgd door frituurolie (26,2 procent). Fruit is dan weer gemiddeld 1,9 procent goedkoper geworden. Je betaalt in vergelijking met vorig jaar minder voor onder meer sinaasappelen, mango, citroenen en blauwe bessen.

Hoeveel gemiddeld per gezin extra?

Een gezin van twee personen dat vorig jaar gemiddeld 390 euro uitgaf, zal nu maandelijks ongeveer 413 euro uitgeven. Dat is een stijging van 23 euro per maand.

“Voor bepaalde producten kun je soms voordeliger rechtstreeks bij de producent kopen, zoals op een boerenmarkt”, aldus Test Aankoop. “Om de prijsstijgingen in de supermarkten enigszins te counteren, ga je er maar beter op zoek naar promoties zoals 1 + 1 gratis. Benut ook de extra kortingen die je via je klantenkaart of je supermarktapp kunt vergaren. En vergeet niet om in de supermarkt de producten van verschillende merken onderling te vergelijken op basis van de eenheidsprijzen.”