Van ‘Squid Game’ tot ‘Jürgen Conings’: dit zijn de populairste zoektermen op Google in 2021

In de top 10 van zoekopdrachten vinden we een mix van sport en coronavirus. Zo zijn ‘Jupiler Pro League’ en ‘Roland Garros’ terug te vinden, maar ook ‘Qvax’, ‘Covid Safe Ticket’ en ‘Myhealthviewer’. Die laatste kon je gebruiken om te kijken of je op de lijst van risicopatiënten staat die voorrang kregen bij de coronavaccinatie.

Top 10 zoekopdrachten 1. Euro 2021 2. Jupiler Pro League 3. Het weer morgen/Meteo demain 4. Roland Garros 5. Qvax 6. Covid Safe ticket 7. Coronavirus 8. Myhealthviewer 9. Eurovision 2021 10. Jürgen Conings

Google maakte ook een overzicht van de meest populaire coronazoektermen, met bovenaan ‘QVax’, ‘Covid Safe Ticket’ en ‘coronavirus’. Ook werd de vraag “Wanneer word ik gevaccineerd?” vaak gesteld aan de zoekmachine.

Top 10 coronazoektermen 1. QVAX 2. Covid Safe Ticket 3. Coronavirus 4. MyHealthViewer 5. Vaccinatiecentrum in de buurt 6. Vaccin COVID 7. AstraZeneca 8. Wanneer word ik gevaccineerd? 9. Sciensano 10. BRUVAX

Vragen die beginnen met “wat is” en “hoe” zijn populair bij Google. De meest populaire van die eerste soort was afgelopen jaar “Wat is een broodfokker?”. De piek was er al in begin januari, toen er ophef ontstond rond YouTubers Céline en Michiel, nadat ze een puppy kochten bij een broodfokker. Daarnaast vroegen veel Belgen zich af hoelang het coronavirus besmettelijk is.

Top 10 “Wat is?” 1. Wat is een broodfokker? 2. Wat is woke? 3. Wat is PFOS? 4. Wat is gaybashing? 5. Wat is een antigeentest? 6. Cenosillicafobie, wat is dat? 7. Wat is een narcist? 8. Wat is bitcoin? 9. Wat is een PCR-test? 10. Wat is itsme?

Top 5 “Hoe?” 1. Hoe lang besmettelijk corona? 2. Hoe werkt een warmtepomp? 3. Hoe laat spelen de Rode Duivels? 4. Hoe oud wordt een kat? 5. Hoe groeien ananassen?

Ook naar personen werd er veelvuldig gezocht op Google. Bovenaan de lijst ‘Belgische persoonlijkheden’ is Jürgen Conings te vinden.

Top 10 Belgische persoonlijkheden 1. Jürgen Conings 2. Jan Van Hecke 3. Eddy Demarez 4. Heidi De Pauw 5. Sihame El Kaouakibi 6. Gloria Monserez 7. Lara Switten 8. Kaat Bollen 9. Danny Verbiest 10. Barbara Mertens

Bovenaan de top 10 van ‘federale politici’ staan de premier Alexander De Croo, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Top 10 Belgische federale politici 1. Alexander De Croo 2. Frank Vandenbroucke 3. Annelies Verlinden 4. Petra De Sutter 5. Ludivine Dedonder 6. Sophie Wilmès 7. Vincent Van Quickenborne 8. Tinne Van der Straeten 9. Meryame Kitir 10. Pierre-Yves Dermagne

Op vlak van muziek werd het meest gezocht naar Hooverphonic, bij de Belgische artiesten. Niet verwonderlijk want ‘Eurovision 2021' was het populairst in de Google-lijst van Nederlandstalige televisieprogramma’s.

Top 10 Belgische muziekartiesten 1. Hooverphonic 2. Tourist LeMC 3. Charlotte Adigéry 4. Anouk Matton 5. Emma Bale 6. Geike Arnaert 7. Helmut Lotti 8. Ronny Mosuse 9. Stefaan Fernande 10. Kim Kay

Top 10 Nederlandstalige televisieprogramma's 1. Eurovision 2021 2. Big Brother 2021 3. Wtfock 4. K2 zoekt K3 5. Ex on the Beach: Double Dutch 2021 6. Temptation Island 2021 7. Huis Gemaakt 8. De Mol 2021 9. De Verhulstjes 10. The Voice

Qua Belgische sporters vinden we Nina Derwael terug bovenaan de lijst, gevolgd door Wout Van Aert en Nafissatou Thiam.

Top 10 Belgische sporters (niet-voetbal) 1. Nina Derwael 2. Wout Van Aert 3. Nafissatou Thiam 4. Alexander Hendrickx 5. Dixie Dansercoer 6. David Goffin 7. Elise Mertens 8. Jolien Verschueren 9. Remco Evenepoel 10. Noor Vidts

Eden Hazard voert de top 10 van Rode Duivels aan, gevolgd door Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Top 10 Rode Duivels 1. Eden Hazard 2. Romelu Lukaku 3. Kevin De Bruyne 4. Thibaut Courtois 5. Dries Mertens 6. Axel Witsel 7. Youri Tielemans 8. Thorgan Hazard 9. Yannick Carrasco 10. Thomas Meunier

Qua films prijken Marvel-films ‘Black Widow’ en ‘Eternals’ bovenaan, met ‘Dune’ op plaats drie. Marvel-superheld Shang-Chi sluit de top 10 af.

Top 10 films 1. Black Widow 2. Eternals 3. Dune 4. Army of Thieves 5. Cruella 6. Jungle Cruise 7. Conjuring 3 8. Suicide Squad 9. Space Jam 10. Shang-Chi

Netflix-reeks ‘Squid Game’ staat bovenaan de top 10 voor series, gevolgd door andere Netflix-producties ‘Bridgerton’ en ‘Lupin’. ‘WandaVision’ (Disney+) en ‘Friends Reunion’ (Streamz) zijn de enige reeksen in de toplijst die niet op Netflix te vinden zijn.

Top 10 series 1. Squid Game 2. Bridgerton 3. Lupin 4. The Serpent 5. Cobra Kai 6. Ginny & Georgia 7. WandaVision 8. Friends Reunion 9. Shadow and Bone 10. Firefly Lane

Tot slot lijstte Google ook populaire zoektermen op die verband houden met cryptomunten. Bovenaan is ‘Binance’ te vinden, een cryptobeurs die dit jaar op verschillende momenten in de problemen kwam. ‘Dogecoin’, waarvan de koers explodeerde na een tweet van Elon Musk, staat op de tweede plaats in die lijst.