Van slechte minnaars tot geweldige seks: de muziektips van de week nemen u mee naar de slaapkamer

Tristan – Wellif ★★★☆☆

“I transformed from a blushing girl to someone sinister”, waarschuwt Tristan boven de industriële beat van ‘Hellballad’. Naargeestig klinkt ze evenwel zelden op deze plaat. Weg is de averechtse sound van voorheen, waar jazz, synthpop en ambient elkaar instinctief besnuffelden. Op haar langverwachte debuutalbum breekt Isolde Van den Bulcke met haar eigen verleden. Wellif klinkt er evenwel niet minder tumultueus onder. Zo gaat ze als een struikrover te plunder bij r&b uit de jaren negentig en verstopt ze zinnelijke elektronica in songs die handelen over slechte minnaars (‘Wildmouth’) en geweldige seks (‘Muscle’). Op het eind van de rit misten we de abstractie van haar vroegere werk wat, maar Wellif past wel als sleutel op de deur naar grotere podia.

Piri & Tommy – Froge.mp3 ★★★☆☆

Dit muzikale dagboek van het verliefde koppeltje Piri en Tommy uit Manchester werpt een licht op de popsound van het jaar 2023. Sophie McBurnie en Tommy Villiers, zoals ze echt heten, slagen er op dit debuut in om de dodelijk hippe drum-‘n-bass van nieuwlichters zoals PinkPantheress naar de mainstream te vertalen. En naar TikTok waar de vederlichte junglepop van ‘On & On’ alomtegenwoordig is en waar ‘Soft Spot’ de gevoelige snaren van Gen Z beroerde. Elders dwarrelt het duo door houseliedjes zo rozig dat Dua Lipa ervan zou blozen. Pril, schattig, kinderlijk, jazeker. Maar ook visionair.

Verschillende artiesten – Roomies (original soundtrack) ★★★★☆

Roomies is een nieuwe fictiereeks op Eén en VRT MAX over de zoektocht van twee lesbische twintigers naar hun identiteit. Opmerkelijk: de eindgeneriek deed ons telkens spontaan grijpen naar Shazam. Niet zo verwonderlijk, want de serie werd bedacht met een exclusieve soundtrack. Acht vrouwelijke of non-binaire artiesten uit België werden gevraagd om een song te schrijven. Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers grossiert in ontroering met ‘Patrix’, maar ook een rotaanstekelijk ‘Juicy’ en groovy ‘Miss Angel’ overtuigen moeiteloos.