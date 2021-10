Van Ranst: ‘Voor een ‘twindemic’ van griep en corona moeten we niet bang zijn’

De voorbije winter was er dankzij de coronamaatregelen amper sprake van griep in Europa. Daardoor is onze individuele immuniteit tegen griep met naar schatting 25 procent gedaald. “Dat betekent niet dat we een kwart meer besmettingen zullen krijgen, die link is niet te leggen. We zullen waarschijnlijk wel wat meer griep zien, want die is anderhalf jaar zo goed als afwezig geweest”, zegt Van Ranst.

Een zware grieppandemie is uitgesloten, volgens hem. We krijgen ofwel een ‘gewoon’ ofwel een ‘sterk’ griepseizoen. “Dat zal afhangen van de virusstammen die circuleren. Gezien we minder invoer via toerisme krijgen en er vanaf vrijdag weer coronamaatregelen van kracht worden, van mondmaskers in binnenruimtes tot de aanbeveling om te telewerken, zal het griepseizoen wellicht matig blijven. Ook de gewoonte die we hebben gekweekt om onze handen vaker te wassen, zal de verspreiding van griep tegenwerken.”

Hoewel het griepseizoen in Europa doorgaans pas in december op gang trekt, is in Kroatië volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding nu al sprake van een griepepidemie. Van Ranst vindt dat voorbarig. “De griep duikt in Europa niet vroeger op dan verwacht. De enige plaats waar momenteel een epidemie aan de gang is, is Kirgizië. Daar zijn meer dan 10 procent van de griepachtige gevallen ook echt griep. Een insleep van daar hoeven we niet te vrezen.”

Goed nieuws is ook dat waar griep wordt vastgesteld, het de bekende stam A (H3N2) betreft. “Dat is geruststellend, want het griepvaccin bevat die stam, die we al sinds 1968 kennen.”

‘Twindemic’

En toch heerst in onze ziekenhuizen ongerustheid. Zo zei de Gentse longarts Julie Catteeuw dat ze elk jaar één tot twee jongeren aan de complicaties van griep ziet bezwijken en dat ze hoopt dat mensen zich laten vaccineren tegen het griepvirus.

Van Ranst ziet evenwel geen reden om breder dan de risicogroepen van ouderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen te vaccineren. “Zo’n oproep zou onverantwoord zijn, want dan zouden er onvoldoende vaccins zijn. De beschikbare vaccins zullen volstaan om die drie categorieën te bedienen.” Voor het komende griepseizoen heeft ons land 3,78 miljoen griepvaccins voorzien. Dat zijn er 840.000 meer dan vorig seizoen.

Intussen leeft in de VS de vrees voor wat ze een ‘twindemic’ noemen: het samenvallen van een corona- en griepbesmettingsgolf, waardoor de zorgverlening zou imploderen. “Onze hoge vaccinatiegraad tegen Covid-19 maakt dat bij ons veel minder waarschijnlijk. Maar landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waar minder bedden op intensieve zorg beschikbaar zijn dan hier, moeten wel uitkijken.”