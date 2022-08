Van plaats 14 naar winst: fenomenale Max Verstappen demonstreert in Spa-Francorchamps

Bekijk de beelden:

Het spektakel in Spa-Francorchamps begon een uur voor de start met mooi nieuws: de GP van België staat ook volgend jaar op de kalender, zo maakte de FIA officieel bekend.

Spektakel was er meteen ook op de baan. Alonso en Hamilton reden elkaar aan, de zevenvoudige wereldkampioen had te veel ravage, parkeerde zijn Mercedes en gaf op. “Wat een idioot”, riep Alonso inmiddels over de radio. “Hij liet te weinig ruimte in de binnenbocht. Hij weet alleen hoe hij moet rijden als hij van P1 vertrekt.” Hamilton trok het boetekleed aan: “Mijn excuses, het was inderdaad mijn fout.” Omdat Latifi enkele minuten later Bottas aantikte, was de eerste safetycar na amper twee ronden een feit.

Bij de herstart hield polepakker Sainz de koppositie. Maar... een vliegende Max Verstappen was op queeste. De wereldkampioen was vertrokken vanop P14 na een motorwissel, maar met steun van een oranje-legioen peuzelde hij z’n voorliggers één voor één op. En dus ook Sainz. Na zeventien ronden hadden we een nieuwe leider. Weg was-ie, snelle Max. En daarbij ook alle spanning in de race. Verstappen was simpelweg oppermachtig. “Doe het maar wat rustiger aan”, kreeg hij na verloop van tijd te horen van de Red Bull-bazen. Luxe...

Eén-tweetje

Voor Red Bull werd het een overigens een droomdag. Want ze waren duidelijk sneller dan de Ferrari’s. Zo ging ook Pérez al voor halfweg koers voorbij Sainz naar plek twee. Een één-tweetje dat de renstal makkelijk vasthield.

Daarachter kwam er nog een strijdje om stek drie. Tussen Sainz en George Russell - alweer zeer consistent. De Spanjaard hield echter stand, de jonge Brit geraakte nooit écht tot op de achtervleugel. Leclerc - vertrokken vanop P15, werd zesde. Een klap voor de Monegask, die nu al 98 punten toegeeft in het WK-klassement.

Het lijkt niet meer de vraag óf Verstappen zijn tweede wereldtitel op rij pakt. Wel: in welke race? “Wat een geweldige zondag jongens, de auto was een raket”, klonk het toen de Nederlander over de finish reed.

Beeld AFP