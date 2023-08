Van Peteghem vraagt onderzoek naar mogelijke afspraken tussen banken over staatsbon: ‘Onaanvaardbaar

Dinsdag raakte bekend dat de banken een zogenaamd herenakkoord hadden gesloten om van nu tot 1 september niet in concurrentie te gaan met de staatsbon die Van Peteghem lanceerde. Deze biedt spaarders een jaar lang een hogere rente dan de klassieke spaarboekjes bij de banken. Twee banken, Belfius en BNP Paribas, lieten daarbij verstaan dat onder dertien banken de afspraak is gemaakt om in de tussentijd ook de rentes op de spaarboekjes niet te verhogen.

Voor Van Peteghem zijn zulke afspraken “onaanvaardbaar”. “Er is helemaal geen herenakkoord met de overheid.” Ook het Agentschap van de Schuld, dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van de staatsbon zegt er geen afspraak is die banken verhindert de rente op te trekken. Er is wel een contractuele clausule waarin de banken beloven om enkele dagen de rente op kasbons niet op te trekken, maar daarin staat niets over spaarboekjes.

“Als zij dat met zijn allen vertalen door te zeggen dat ze de rentes van de spaarboekjes niet mogen optrekken – sorry, dat staat er niet in”, zo stelt Van Peteghem scherp. De minister is dan ook gealarmeerd dat dertien banken daar toch afspraken over gemaakt zouden hebben. Zulke afspraken zijn ook verboden, en komen neer op illegale kartelvorming.

Bankenfederatie Febelfin laat intussen verstaan dat er “geen sprake is van afspraken inzake commercieel beleid, en dus over rentetarieven tussen de banken. Dit is trouwens niet toegelaten volgens het concurrentierecht, en dus absoluut niet aan de orde.”

Maar voor Van Peteghem is de kous daarmee niet af. “Het is aan de Mededingsautoriteit om te onderzoeken of er een probleem is. En daar eventueel gevolgen aan te geven.”