Van oude ploegfoto’s tot voetbalschoenen: op de zolder van Thierry Gobbe vind je alles over ‘den RWDM’

Hoever kan een obsessie voor een voetbalclub gaan? Ver, in het geval van Thierry Gobbe (58) uit Le Roeulx, een stadje van 8.000 inwoners ten noordwesten van La Louvière. De gemeenteambtenaar die liever sportjournalist was geworden leeft onder één dak met 30.000 parafernalia van RWDM.

Onder datzelfde zolderdak staan we nu samen. Met een brede glimlach zegt de Henegouwenaar: “Mijn vrouw heeft vrede gesloten met mijn dubbelleven.”

Tweede vraag: hoe ver kan een fanmuseum verwijderd liggen van het stadion van dezelfde ploeg? In dit geval ook behoorlijk ver: 55 kilometer. In Le Roeulx (spreek uit: Luh Roo-leuh) wordt sinds 1873 het Saint-Feuillien-bier gebrouwen, genoemd naar een Ierse monnik die in de zevende eeuw in het stadje leefde. Een andere beroemde bewoner, de zakenmogol Aldo Vastapane, leeft hier al vele jaren teruggetrokken op een heuvel in zijn kasteel. En dan is er de stilaan even legendarische RWDM-verzameljunk uit de Hameau de l’Enfer-straat (gehucht van de hel).

Tegen het machtige Barcelona

Sinds Gobbe begin jaren zeventig voor het eerst het stadion van toen nog Daring Molenbeek betrad aan de hand van zijn grootoom verzamelt hij alles van ‘den RWDM’. Hij verbouwde zijn huis, omdat het te klein werd voor zijn verzamelwoede. Op zijn zolder vol vitrinekasten is vrijwel alles te vinden wat je maar kunt bedenken: schilderijen over RWDM, wedstrijdballen, oude ploegfoto’s, seizoenkaarten uit het interbellum, voetbalschoenen uit de tijd dat wedstrijden op televisie enkel in zwart-wit werden uitgezonden, een honderdtal fanions, een puzzel, zelfs lidkaarten van sommige spelers.

De diehard fan hield ook een uitgebreid papieren archief bij, met behalve honderd mappen aan artikels uit vier kranten ook talloze oude programmaboekjes. Het oudste stamt uit 1923, toen de Molenbekenaren het machtige FC Barcelona met 3-1 versloegen. Vanzelfsprekend ontbreken ook oude voetbaltruitjes niet. Tweeduizend in totaal, maar Gobbe toont er ‘slechts’ vierhonderd; enkel de shirts die spelers tijdens wedstrijden droegen.

Het oudste gaat terug tot 1951. De meeste shirts kreeg hij rechtstreeks van de spelers of hun familie. Bij dat van clublegende Johan Boskamp, de ‘natuurkracht’ waarmee RWDM in 1975 landskampioen werd, was dat niet zo. “Ik heb Boskamp veel brieven gestuurd, maar hij doet niets weg. (lacht hartelijk) Een gierige Hollander, hé.” Uiteindelijk vond hij een shirt op een rommelmarkt.

Een anekdote die aantoont hoe gehecht hij is aan zijn verzameling: ex-international Philippe Léonard bood ooit 5.000 euro voor het truitje van zijn vader Guy, die in de jaren zeventig doublure was van de onaantastbare Nederlandse doelman Nico de Bree. Maar wat deed de gemeenteambtenaar die zelfs zijn zomervakanties afstemt op de vriendschappelijke wedstrijden van RWDM? Weigeren.

Hondstrouw koopt hij al meer dan dertig jaar elk seizoen twee abonnementen. Om de club financieel te steunen, zegt hij. Op elke wedstrijd, ook de vriendschappelijke, ronselt hij kaartjes bij andere supporters. “Die gaan allemaal naar mijn collectie.”

Rondleidingen op afspraak

De stichter-conservator geeft in zijn museum rondleidingen op afspraak. Met tien à vijftien bezoekers per week is van een stormloop nog geen sprake, maar de interesse groeit gestaag sinds zijn museum een hoofdstuk kreeg in het recente boek van politicus Sven Gatz over een halve eeuw RWDM. Nu de derde Brusselse club vijftien jaar na haar laatste degradatie uit eerste klasse opnieuw acteert op het hoogste niveau wordt ter hoogte van het gehucht van de hel stilletjes gedroomd van een 1A-effect voor het meest afwijkende voetbalfanmuseum van het land.

Met vicekampioen Racing Genk mag RWDM dit weekend op de openingsspeeldag van de nieuwe competitie meteen vol aan de bak in het gemoedelijke Edmond Machtensstadion. Verlangt Gobbe stiekem naar een Union-scenario voor zijn club? “Vergelijk ons alstublieft niet met die Ecolo-bobo’s met hun pétards (joints, TPE). Union is de ploeg van de successupporters, RWDM is de enige echte Brusselse volksclub. We hoeven niet meteen tweede of derde te eindigen, achtste zou ook een mooi resultaat zijn. Of anders gewoon de degradatie vermijden.