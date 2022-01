Van ontslagen onderzoeker tot veearts die vaccinaties wil stopzetten: partijen sturen omstreden namen als ‘corona-expert’ naar parlement

De vraag of het coronavaccin al dan niet verplicht moet worden voor de volwassen bevolking klinkt nu al maanden. De kwestie verdeelt niet alleen de samenleving, ook binnen de regering liggen de meningen uiteen. De Kamer besliste vorige week om over de kwestie een breed debat te voeren binnen de commissie Gezondheid. Die zal vanaf woensdag hoorzittingen met experten uit verschillende domeinen organiseren, om dan eventueel over te gaan tot een wetgevend initiatief. De hoop is nog voor de krokusvakantie klaar te zijn met de debatten.

De Kamercommissie Gezondheid ondernam dinsdag al een poging om de hoorzittingen te regelen, maar die poging strandde na 2,5 uur discussie. Commissievoorzitter Thierry Warmoes (PVDA) had een lijst met achttien sprekers samengesteld uit de ruim zeventig namen die de fracties op voorhand hadden voorgesteld, maar oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vonden daarin hun gading niet terug. Van het Vlaams Belang werd maar één spreker geselecteerd, klonk het, terwijl N-VA benadrukte dat verschillende disciplines ontbraken. Het ging onder meer om de huisartsen, kinderartsen en experten aansprakelijkheidsrecht.

32 sprekers

Voorzitter Warmoes ondernam gisteren een nieuwe poging. Die leidde tot een definitieve lijst, met daarop uiteindelijk 32 sprekers. Zo mogen onder meer Domus Medica-voorzitter en huisarts Roel Van Giel, klinisch bioloog Emmanuel André, viroloog Johan Neyts, biostatisticus Geert Molenberghs, microbioloog Herman Goossens en motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste aanschuiven. Opvallende afwezigen zijn dan weer GEMS-voorzitter Erika Vlieghe en viroloog Marc Van Ranst.

Op de uitgebreidere lijst staan daarenboven nu ook professor artificiële intelligentie Tijl De Bie (UGent en een van de drijvende krachten achter het Wintermanifest), professor grondwettelijk recht Hendrik Vuye, kerkjurist Rik Torfs en de omstreden onderzoeker Sam Brokken. Die laatste werd vorig jaar wegens een “verschil in visie” nog ontslagen als lector bij de Limburgse hogeschool PXL nadat hij in De zevende dag de werkzaamheid van de coronavaccins in twijfel had getrokken.

Veearts

Nog een omstreden naam die op vraag van Vlaams Belang aan de lijst werd toegevoegd, is die van veearts Geert Vanden Bossche, die onterecht stelt dat de massale vaccinatiecampagne ons immuunsysteem net verzwakt in plaats van versterkt. Die bewering is echter compleet uit de lucht gegrepen. Toch pleit Vanden Bossche ervoor om gewoon te stoppen met vaccineren.

Volgens De Standaard stond ook gezondheidseconoom Lieven Annemans op de lijst van Vlaams Belang, maar haalde hij het niet. Annemans raakte vorige week nog in opspraak voor het delen van valse claims over de veiligheid van de vaccins bij kinderen en een tweet waarin hij stelde dat “het beleid mee aangestuurd wordt door een handvol narcistische sociopaten die een coalitie vormen met een hebzuchtige elite terwijl anderen uit lafheid of onwetendheid toekijken is het moeilijk overeind te blijven”.

De hoorzittingen vinden plaats op woensdag 26 januari, maandag 31 januari, woensdag 2 februari en vrijdag 4 februari. Mogelijk beslist de Kamercommissie daarna om nog andere namen te horen. Sowieso worden er nog aparte hoorzittingen georganiseerd met de sociale partners en met coronacommissaris Pedro Facon.