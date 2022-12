Van misogyne praat tot verdenking van mensenhandel: wie is Andrew Tate?

Online sprokkelt Andrew Tate jonge mannen met zijn misogyne praat en word-snel-rijkplannetjes. In de echte wereld – of is het de ‘matrix’ – is de ex-kickbokser opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel en verkrachting.

Internetcultuur op zijn best én slechtst, zo leek het een-tweetje op Twitter tussen klimaatactiviste Greta Thunberg en influencer Andrew Tate. Die laatste staat bekend als ongeprezen ‘koning van de toxische mannelijkheid’ maar werd deze week – na een stoefbeurt over zijn peperdure auto’s met “enorme uitstoot” – door Thunberg fijntjes verwezen naar het mailadres ‘smalldickenergy@getalife.com’ en demonstreerde nadien in een repliek een totaal gebrek aan humor – ‘cringe’, zo u wilt.

De échte lol moest toen echter nog volgen.

Een dag later zat Tate namelijk in de gevangenis in Roemenië. De Brits-Amerikaanse ex-kickbokser werd donderdag met zijn broer Tristan en twee Roemeense verdachten aangehouden, omdat ze “naar alle waarschijnlijkheid een criminele organisatie hebben opgericht met als doel vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten door hen te dwingen pornografisch materiaal te maken dat tegen betaling online te bekijken is”, aldus de openbare aanklagers in een verklaring.

De grap is niet de aanklacht – een uitloper van een strafrechtelijk onderzoek dat in april werd opgestart – maar wel de opvallende rol van een pizzadoos van de Roemeense keten Jerry’s Pizza. Die liet Tate in zijn laatste Twitter-filmpje aandragen, en zou volgens de lokale online krant Gândul zijn locatie verraden hebben. Waar of niet: het internet smult ervan.

In de ban

Het werd zo een bizarre en kortstondige comeback van de 36-jarige man die deze zomer door Meta, YouTube en TikTok in de ban werd geslagen. Vijf jaar eerder werd hij ook al van Twitter geweerd, toen hij in volle #MeToo-storm beweerde dat vrouwen “enige verantwoordelijkheid moeten dragen” als ze verkracht worden.

Tate, zoon van een Amerikaanse schaakgrootmeester en een Britse cateringassistente, vergaarde ooit wereldtitels als kickbokser maar heeft zijn faam te danken aan zijn – kuch – mannelijkheid. In 2016 was er de exit uit de Britse Big Brother, vanwege een filmpje waarin hij een vrouw met een riem sloeg. Met toestemming, stelden beiden achteraf. Nadien belandde hij steeds vaker met misogyne uitspraken op de schermpjes van jonge mannen.

Vooral op TikTok duwde het algoritme zijn uitspraken dit jaar naar een breed publiek. Zo genereerde een hashtag van zijn naam miljarden views. Soms zijn het ‘onschuldige’ boodschappen, waarin Tate verklaart dat “echte mannen honden hebben”. Maar al snel krijg je in vervolgvideo’s te horen dat vrouwen gehoorzaam moeten zijn, zo ontdekte ook de Britse krant The Guardian toen het een account maakte van een tienerjongen.

Verpakt in een sausje ‘het is maar voor te lachen’ slaat die boodschap wel aan. De Nederlandse NOS lanceerde na zijn ban op TikTok een online vragenlijst, waar meer dan 4.000 jongeren op reageerden. Een kwart bleek het (gedeeltelijk tot helemaal) eens te zijn met Tate. Zo’n 300 jongeren vinkten deze af: ‘Als je jezelf in een positie brengt om verkracht te worden, is dat ook deels je eigen verantwoordelijkheid.’ Op Reddit maakte een forum van leerkrachten zich ernstig zorgen over de echo’s van Tate die ze in het klaslokaal soms horen.

Seksisme is maar een deel van het verhaal. Sigaren lurkend en pronkend met sportwagens, schetst hij een Dubai-plaatje aan de jeugd. Voor 49,99 dollar per jaar kan je zelfs leren hoe je “geld verdient terwijl je geld verdient”, zo lezen we als slogan op zijn Hustler’s University, die naar eigen zeggen meer dan 150.000 leden telt. Voor ruim 4.000 euro word je lid van zijn War Room, een exclusief platform voor mannen “die begrijpen dat er iets ontbreekt”.

Tate speelt op die pagina’s gretig met concepten zoals de befaamde ‘red pill’, een beeld dat teruggrijpt naar de film The Matrix. Wie de rode pil slikt, ontwaakt uit een droomwereld en ziet plots de waarheid. In deze: het idee dat de emancipatie van de vrouw de maatschappij ontwricht. Een idee dat een goede tien jaar geleden in zwang raakte op platformen als 4chan of Reddit in extreemrechtse kringen.

Crypto

Ook Tate is gelinkt aan die kringen. Hij was al te gast bij InfoWars, de complotpodcast van Alex Jones, ging op de foto met Nigel Farage en heeft naar eigen zeggen banden met moslimhater Stephen Christopher Yaxley-Lennon, in 2019 te gast op een evenement van Vlaams Belang – toen nog als Tommy Robinson.

Evengoed laat Tate zich in oktober opmerken in een moskee in Dubai, waarna hij aankondigt te zijn bekeerd tot de islam. Het toont hoe Tate inspeelt op een breder onbehagen, of het nu leeft bij aanhangers van white supremacy of – we citeren even Al Jazeera – “muslim incels”. Ook het lelijkste kantje van de FIRE-beweging (Financial Independence, Retire Early) vindt ingang, want de word-snel-rijkplannetjes van Tate enten zich deels op fabelachtige winsten uit investeringen in crypto.

Wie de koers van cryptomunten een beetje heeft gevolgd, weet dat de leerlingen van Hustler’s University wellicht niet steenrijk zijn geworden dit jaar. Onderzoekswerk van The Observer toont dat volgers van Tate vooral leren hoe ze zijn controversiële content het best kunnen verspreiden.

Wat schone schijn is – blauwe pil – en wat echt – rode pil – is een dunne lijn in het universum van Tate. De beelden die hij deze week van ‘zijn’ kasteel verspreidde, bleken van een Italiaans hotel afkomstig. En zijn aanhouding? “De Matrix stuurde zijn agenten”, tweet Tate. Ook in 2023 blijft de fabeltjesfuik wellicht overuren draaien.