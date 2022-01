Van meditatie-oefeningen tot ‘flow-ervaringen’: enkele tips voor een gelukkiger 2022

“Genetisch fatalisme is niet nodig.” Hoewel verschillende stemmen uit de positieve psychologie jarenlang beweerden dat ons geluksgevoel voor zo’n 40 procent genetisch bepaald wordt, heeft geluksexpert Dajo De Prins goed nieuws voor wie bij de DNA-loterij geen winnend lot kreeg. Hij wijst op recent genetisch onderzoek dat de omstandigheden waarin iemand leeft als een belangrijkere factor voor het geluksgevoel aanduidt. “In het World Happiness Report scoren de Scandinavische landen het best. Mensen hebben daar niet collectief betere geluksgenen, maar ze leven in goed georganiseerde welvaartsstaten waardoor ze makkelijker op geluk stuiten.”

Levensomstandigheden hebben een belangrijke invloed op iemands mentale welzijn, maar ook het eigen gedrag speelt een rol. Het is die individuele verantwoordelijkheid waarop de geluksindustrie mensen aanspreekt. De verkoop van zelfhulpboeken met meditatietips en psychologische denkoefeningen brengt jaarlijks heel wat geld in het laatje, maar De Prins twijfelt of die zogenaamde positieve focus effectief tot een gelukkiger leven leidt. “De manier waarop je naar de wereld kijkt, wordt bepaald door je genen en door je opvoeding. Je kan niet plots je brein veranderen en optimistisch worden. De gedachte dat vele kleine oefeningen of meditatiesessies samen een groot verschil voor je geluksgevoel zullen maken, klopt niet.”

Sociale relaties

Toch is het mogelijk om het heft in eigen handen te nemen en met wetenschappelijk onderbouwd advies aan het mentaal welbevinden te werken. Uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent blijkt dat mensen hun sociale relaties als voornaamste geluksbepaler zien. De Prins wijst er dan ook op dat het belangrijk is om voldoende te investeren in de mensen uit je nabije omgeving, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Professionele carrières zijn vaak zo uitputtend dat ze zowel tijd als emotionele energie kosten. Daardoor moeten mensen in hun vrije tijd aan de slag met hun restenergie, wat weleens een negatief effect heeft op hun welzijn.”

Net omdat mensen zoveel tijd in hun professionele loopbaan investeren, gelooft De Prins dat een andere carrièreaanpak voor een hoger geluksgevoel kan zorgen. “Het is belangrijk om je de vraag te stellen of je je job wel graag doet. Als dat niet zo is, moet je nagaan of je je takenpakket kan aanpassen.” Sommige mensen zitten volgens hem vast in een gouden kooi en dromen eigenlijk van een aangenamere, maar minder goed betaalde job. Onderzoek naar grootverdieners toont daarbij aan dat meer middelen niet noodzakelijk gelukkig maken. Wie 6.000 euro per maand verdient, voelt zich bijvoorbeeld ongelukkiger dan iemand die 4.000 euro verdient.

Netflix en chips

In het privéleven denkt De Prins dat mensen gelukkiger kunnen worden door minder een beroep te doen op ‘passief genot’. Een avondje in de zetel ploffen met een zak chips en naar Netflix kijken, levert een korte gelukspiek op. Alleen is het moeilijk om dat gevoel op lange termijn vast te houden. De geluksexpert pleit er daarom voor om het passieve genieten af te wisselen met ‘flow-ervaringen’, waarbij mensen een activiteit kiezen waar ze zichzelf even in kunnen verliezen. Door een boek te lezen, muziek te maken of intensief te sporten, wordt het mogelijk om als individu even samen te vallen met wat je doet. Die ervaring zorgt er op lange termijn voor dat je je beter in je vel voelt.

Ondanks alle tips wijst De Prins er wel op dat geluk nooit een doel op zich mag worden. “Als je er te obsessief mee bezig bent, worden die hulpmiddelen contraproductief. De geluksindustrie kan mensen zo net ongelukkiger maken omdat hun verwachtingen niet ingelost worden.”