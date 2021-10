Van ‘ik wil je neuken’-sms tot tweede procesdag: zo ontvouwde de zaak-De Pauw zich

14 oktober 2017

Terwijl Hollywood in de ban is van het #MeToo-schandaal rond producer Harvey Weinstein, zegt actrice en regisseur Hilde Van Mieghem in Alleen Elvis blijft bestaan dat er ook in de filmsector in ons land verhalen zijn van seksuele intimidatie.

19 oktober 2017

In de slipstream van wat er in de VS gebeurt, zet de VRT haar integriteitsbeleid opnieuw in de kijker. “Medewerkers die met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd zijn, kunnen hun verhaal doen in alle discretie en vertrouwen”, klinkt het in een persbericht. De meldingen worden verzameld door Diane Waumans, manager beroepsethiek. De oproep geldt ook voor wie aan externe producties werkt, via productiehuizen.

30 oktober 2017

Diane Waumans overhandigt haar rapport aan VRT-baas Paul Lembrechts. Daaruit blijkt dat een aantal vrouwen zich persoonlijk hebben aangemeld met hun verhaal en het gesprek zijn aangegaan met de preventieadviseur. Alleen deze adviseur kent de namen van de getuigen.

2 november 2017

Paul Lembrechts heeft een eerste gesprek met Bart De Pauw over de inhoud van het rapport. Peter Claes, algemeen directeur Media van de VRT, is aanwezig bij deze ontmoeting.

7 november 2017

De preventieadviseur en Diane Waumans hebben een gesprek met Bart De Pauw. Zij lichten het dossier nader toe en geven hem de kans om weerwoord te bieden. De Pauw komt niet met overtuigende argumenten.

8 november 2017

De VRT laat schriftelijk aan Bart De Pauw weten dat de samenwerking wordt beëindigd. Over de verdere samenwerking met zijn productiehuis Koeken Troef! wordt nog nagedacht.

Intussen zijn ook bij de redactie van De Morgen getuigenissen binnengelopen: “Ik deed mijn gsm open: ‘Ik wil je neuken’, stond er”.

9 november 2017

Eén beslist de volgende aflevering van Twee tot de zesde macht, de zondagavondquiz van Bart De Pauw, niet uit te zenden.

Vrijwel onmiddellijk daarop brengt De Pauw zijn ontslag zelf naar buiten in videoboodschap op YouTube. De openbare omroep voelt zich in snelheid gepakt en stuurt een half uur later zelf een persbericht uit.

Diezelfde avond schrijft Vicky De Rooster, vrouwelijke medewerker van het productiehuis Koeken Troef!, een steunbetuiging voor De Pauw op Facebook. Die gebeurt in naam van ‘De Vrouwen van Koeken Troef!’

10 november 2017

Bart De Pauw verklaart juridische stappen te overwegen tegen de VRT, en geeft interviews aan Radio 1 en VTM. De Pauw zegt dat hij nooit vrouwen gestalkt heeft. Wel geeft hij toe sms’en “met humor en onnozele dingen” gestuurd te hebben, maar daar is volgens hem niets fout mee.

Lembrechts zegt op Radio 1 dat De Pauw “niet zomaar een klein flirterig sms’je heeft gestuurd, maar honderden boodschappen met seksueel en pornografische getinte uitspraken”.

De VRT roept haar personeel samen voor een personeelsvergadering waarin Lembrechts zelf de situatie toelicht. Intussen loopt er bij de openbare omroep een nieuwe getuigenis tegen De Pauw binnen.

11 november 2017

Het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, start een onderzoek. Het Openbaar Ministerie kan een stalkingonderzoek beginnen zonder formele klacht door een wetswijziging in 2016. Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout geeft opdracht voor een huiszoeking bij de VRT, waarbij ook enkele verzegelde omslagen in beslag worden genomen.

Daarin zitten onder meer verklaringen van vrouwen, die bij de preventieadviseur hadden geklaagd over het volgens hen ongepaste gedrag van De Pauw. Enkel de onderzoeksrechter kan die documenten inkijken, in het kader van zijn onderzoek wegens stalking en elektronische belaging.

7 februari 2018

Bart De Pauw neemt ontslag als zaakvoerder van het productiehuis Koeken Troef! De Pauw had dat productiehuis zelf opgericht in 2008.

Juli - september 2018

In de zomer zou er een bemiddelingsplan op tafel hebben gelegen. Van wie dat uitging, is onduidelijk. Naar verluidt zou het kamp van De Pauw die bemiddeling hebben afgeblazen. Vermoedelijk omdat de televisiemaker in dat geval eerst schuld zou hebben moeten bekennen om dan pakweg een opschorting van straf te krijgen. In dat geval zou de uitschuiver niet op zijn bewijs van goed gedrag en zeden staan. Maar wel op zijn strafblad.

November 2018

De Pauw vraagt via zijn advocaat aan de onderzoeksrechter om alsnog de verzegelde documenten te kunnen inkijken die bijna een jaar eerder in beslag zijn genomen tijdens een huiszoeking bij de VRT. Hij wil weten welke vrouwen over hem hebben geklaagd en wat ze precies hebben gezegd. De openbare omroep start meteen een gerechtelijke procedure en benadrukt dat preventieadviseurs een beroepsgeheim hebben.

De VRT krijgt een paar maanden later gelijk: De Pauw krijgt géén toegang tot de meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De getuigenissen vallen onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur van de omroep, zegt de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Oktober 2019

Na bijna twee jaar onderzoek weet Bart De Pauw nog altijd niet of hij voor de rechter zal moeten verschijnen voor grensoverschrijdend gedrag. Intussen raakt wel bekend dat hij meewerkt aan een nieuw programma voor VIER, als regisseur. Het gaat om het sketchprogramma De Influencers.

29 mei 2020

Het parket van Mechelen laat weten dat de eindvordering van de zaak-Bart De Pauw klaar is. “Meneer De Pauw wordt beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid, wij zijn van mening dat er voldoende bezwarende elementen zijn waarover de rechtbank ten gronde zal moeten oordelen.”

9 september 2020

De raadkamer beslist dat Bart De Pauw zich inderdaad voor de correctionele rechter moet verantwoorden voor belaging en elektronische overlast.

6 oktober 2020

Bart De Pauw, zijn vrouw Ines De Vos en hun kinderen eisen van de VRT 12 miljoen euro. Ze vinden dat de tv-maker onterecht ontslagen is en spreken van een georkestreerde heksenjacht op basis van leugens. De VRT betwist een maand later de ingebrekestelling. Omdat de openbare omroep die schadevergoeding weigert te betalen, kan ook dit uitdraaien in een proces.

17 oktober 2020

“Die eerste twee jaren probeer je gewoon overeind te blijven. De verwerking: die begint nu pas", zegt De Pauws echtgenoot Ines De Vos in een interview. “Ik ken de waarheid. En ik kan daarmee leven.”

6 januari 2021

Na drie jaar stilte treden de negen vrouwen die De Pauw beschuldigen naar buiten. Het gaat om actrices Maaike Cafmeyer, Lize Feryn, Liesa Naert, Ella-June Henrard, kleedsters Cathérine Ongenae, Ellen Lloyd, programmamedewerkers Dymphne Poppe en Jenka Van de Voorde en Helena De Craemer, die stage liep bij het productiehuis Koeken Troef!

Deze negen vrouwen hebben zich ook burgerlijke partij gesteld. Daarnaast zijn er in het dossier nog vier getuigenissen van andere vrouwen, die zich geen burgerlijke partij gesteld hebben.

4 februari 2021

Het VTM-programma Telefacts NU en Het Laatste Nieuws openbaren een opname van het tweede, laatste gesprek tussen tv-maker Bart De Pauw, zijn advocaat en een VRT-delegatie. “Ik kom hier over als een predator. Dat kan je geen dertig jaar doen. Dat gaat niet. Daar moeten meer sporen van zijn”, zegt De Pauw.

25 februari 2021

De correctionele rechtbank van Mechelen buigt zich op woensdag 13 en donderdag 14 oktober over het dossier van De Pauw.

6 oktober 2021

Een week voor het proces tegen De Pauw echt van start gaat, blijkt dat er zich nog nieuwe getuigen hebben gemeld, weet VTM Nieuws. Het gaat om een drietal vrouwen die gelijkaardige feiten hebben meegemaakt als de al bekende slachtoffers. De vrouwen konden zich geen burgerlijke partij meer stellen en zijn niet verhoord door de politie.

13 oktober 2021

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen begint het proces tegen De Pauw. Het Openbaar Ministerie vraagt de rechtbank om De Pauw te veroordelen tot een jaar cel met uitstel, tenzij hij donderdag plots schuldinzicht toont.

14 oktober 2021

Op de tweede procesdag bouwen de advocaten van De Pauw hun pleidooi op rond een vermeend ‘systeem’ waarbij de pers, de VRT en de slachtoffers de tv-maker probeerden te bombarderen tot ‘Vlaamse Harvey Weinstein’.