Van Gucht: ‘België kleurt binnenkort waarschijnlijk weer oranje op reiskaart’

“De dalende trend in de coronacijfers is gebroken”, zegt Steven Van Gucht. Het aantal besmettingen stijgt sterk, en ook het aantal ziekenhuisopnames daalt niet meer. Het aantal tests is wel fors toegenomen, omdat heel wat mensen zich laten testen voor ze op reis gaan. Er worden veel besmettingen opgemerkt bij tieners en twintigers, die nog niet of maar deels gevaccineerd zijn. Mogelijk worden er bij deze testen ook een aantal oude besmettingen vastgesteld die nu in de cijfers naar boven komen, stelt Van Gucht.

Hij ziet drie mogelijke oorzaken voor de stijgende besmettingscijfers. Ten eerste is er het reizen: er wordt fors meer getest voor mensen op reis vertrekken, en meer testen is meer gevallen vinden, benadrukt Van Gucht. Vaak gaat het om besmettingen zonder symptomen, of om een oude infectie die nu wordt opgepikt. Ook het reizen zelf kan een risicofactor zijn, aangezien het aantal positieve testen bij terugkeerders hoger ligt dan bij vertrekkers.

Ten tweede is er de algemene verandering van ons gedrag door de versoepelingen, stelt Van Gucht. Hij roept dan ook op om voorzichtig te blijven en zo veel mogelijk buiten af te spreken en het aantal contacten te beperken. Van Gucht pleit er ook voor om in het buitenland de regels van thuis te blijven volgen, en vooral geen nachtclubs te bezoeken.

Een derde oorzaak is volgens Van Gucht de opkomst van de deltavariant, die nu zo’n 50 procent van de besmettingen veroorzaakt en iets besmettelijker is. Van Gucht acht het mogelijk dat de ziekenhuisopnames binnenkort ook zullen stijgen, maar verwacht dat die stijging minder uitgesproken zal zijn aangezien het vooral jongeren zijn die nu besmet raken. Ten slotte benadrukt Van Gucht ook het belang van je te laten testen bij klachten van verkoudheid of griep. Ook jezelf regelmatig testen met een sneltest, kan nuttig zijn.

Oranje

Het Crisiscentrum verwacht dat het aantal besmettingen ook de komende dagen nog verder zal stijgen. “Momenteel kleuren Vlaanderen en Wallonië groen op de Europese coronakaart (die rekening houdt met de incidentie, red.). Dat zal binnenkort wellicht veranderen in kleurcode oranje”.