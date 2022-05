Van Grieken in 1 mei-toespraak: ‘Vlaams Belang is de vakbond van de GV, de Gewone Vlaming’

Eerder op de dag haalde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tijdens zijn toespraak in Sint-Niklaas opvallend stevig uit naar het Vlaams Belang. Zo noemde Rousseau de partij “een wolf in schaapsvacht”, een partij die wel doet alsof ze opkomt voor de werkende mensen, maar “eigenlijk opkomt voor de belangen van de elite”. De uitval naar het Vlaams Belang was geen toeval. Vlaams Belang koos er namelijk voor om uitgerekend in Sint-Niklaas, de thuisstad van Rousseau, de eigen jaarlijkse 1 mei-viering te organiseren.

Van Grieken gaf Rousseau een niet mis te verstaan antwoord in zijn toespraak. Volgens hem hebben de Vooruit-voorzitter en de federale Vivaldi-regering “geen benul van wat er leeft onder de mensen” en is het Vlaams Belang de enige partij die zich ontfermt over de gewone Vlaming. “Het Vlaams Belang is dé vakbond van de werkende Vlaming”, aldus Van Grieken.

Van Grieken uitte bovendien kritiek op de uitspraak die Rousseau vorige week deed over Molenbeek. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, aldus de Vooruit-voorzitter in een interview met Humo. “Wij laten ons niet de les niet spellen door een partij die Wallonië al jaren in bittere armoede stort. Van een partij die teert op Vlaams belastinggeld en van een partij die ieder jaar massa-immigratie uit gans de wereld faciliteert waardoor uw socialistische collega Rousseau gemeenten als Molenbeek niet meer herkent als hij er met zijn chauffeur doorrijdt”, reageerde Van Grieken.

Ook voor het Vlaams Belang is de bescherming van de koopkracht een absolute prioriteit. Daarbij is het vooral de overheid die een inspanning moet doen en niet de gewone Vlaming. “Niet onze mensen, maar de overheid leeft boven zijn stand”, meent Van Grieken.

De partij schuift zelf twee concrete voorstellen naar voor. Zo pleit ze voor een onmiddellijke verlaging van de belasting op arbeid door het optrekken van de belastingvrije som tot het leefloon en een verlaging van het tarief van de tweede belastingschijf van 40 naar 30 procent. “Op die manier kan iedere werkende Vlaming 150 euro netto per maand meer uitgeven uit hetzelfde brutoloon”, aldus Van Grieken. Een tweede voorstel is om de btw op energie permanent te verlagen naar 6 procent, “want gas en elektriciteit zijn basisbehoeftes en geen luxegoederen”, klinkt het.