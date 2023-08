Van Gogh, Monet en Captain Beefheart in één

Alsof het een schilderij van de Nederlandse schilder Vincent van Gogh is. Of eent van de Franse schilder Claude Monet. Toch kijkt u gewoon naar een foto van enkele zonnebloemen in Frankfurt, gemaakt vanuit een door de regen wazige autoruit. Het doet denken aan die uitspraak van muzikant en schilder Don Van Vliet - beter bekend onder zijn alter ego Captain Beefheart - die Tom Barman eind jaren 90 in een song goot. Na zich enkele uren te hebben ondergedompeld in de werken en vooral kleuren van Van Gogh, zou Van Vliet bij het verlaten van het museum tegen zichzelf gemompeld hebben dat hij “teleurgesteld was in de zon”. Je zou voor minder, als de regen zulke plaatjes oplevert. (pg)