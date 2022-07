Van Frankrijk tot de VS: hitte en droogte wakkeren bosbranden aan

Franse campings die ontruimd worden, Portugese zwembaden die brandweerlui in allerijl leegpompen en een sproeisysteem rond de beroemde reuzensequoia’s in Yosemite National Park in de Verenigde Staten. Klimaatverandering maakt grote gebieden gevoeliger voor bosbranden. Een overzicht.

Portugal

Het is snikheet rond de Middellandse Zee. In Portugal lopen de temperaturen de jongste dagen makkelijk tot boven de 44 graden Celsius. Ongeveer tweeduizend brandweerlui proberen er 17 vuurhaarden in toom te houden, hier en daar geholpen door ijverige bewoners.

Volgens de civiele bescherming hebben de branden al tot één dode en ongeveer 60 gewonden geleid. Sinds begin 2022 is in Portugal iets meer dan 30.000 hectare in de vlammen opgegaan.

Een jonge herder brengt zijn schaap in veiligheid tijdens een hevige brand in Boa Vista, Portugal. Beeld ANP / EPA

Ancede. Beeld ANP / EPA

Een brandweerman rust uit terwijl een bosbrand even verderop ravage blijft aanrichten in het Portugese dorpje Leiria. Beeld ANP / EPA

Buurtbewoners vechten met tuinslangen en bakken water tegen het oprukkende vuur in de buitenwijken van Lissabon, Portugal. Beeld ANP / EPA

Frankrijk

In het zuidwesten van Frankrijk hebben twee branden sinds dinsdag meer dan 7.000 hectare in de as gelegd. De situatie is er “nog steeds ongunstig”. De branden, waarvoor zowat duizend brandweerlieden worden ingezet, hebben geleid tot de evacuatie van 10.000 mensen.

Een andere brand, donderdagmiddag gestart door een passerende trein, verwoestte zeker 300 hectare in de buurt van Avignon in het zuidoosten van Frankrijk. De brand is intussen geblust.

Beeld AP

Beeld AFP

Meer dan 7.000 hectare natuur ging al in de vlammen op. Beeld AFP

Turkije

Op het Turkse schiereiland Datca moesten meer dan 3.500 mensen geëvacueerd worden voor een brand. 19 mensen zijn gewond geraakt. De brand ontstond aan een elektriciteitshuisje, maar zou intussen onder controle zijn. De brandweer is wel nog bezig met blussen en heeft daarbij zeven vliegtuigen en veertien helikopters ingezet.

Ook het Turkse deel van Cyprus kampt met bosbranden. Daar krijgt de Turkse overheid hulp van Israëlische en Britse brandweermannen.

Datca. Beeld AFP

Ook het Turkse deel van Cyprus kampt met bosbranden. Beeld AFP

De Verenigde Staten

In het Amerikaanse natuurpark Yosemite bedreigt een natuurbrand een bos met vijfhonderd eeuwenoude reuzensequoia’s. De brandweer heeft er een sproeisysteem geïnstalleerd om de bomen te beschermen. De oudste boom in het bos, de Grizzly Giant die naar schatting 3.000 jaar oud is, wordt nat gehouden zodat het vuur er geen vat op kan krijgen, schrijft de LA Times.

De zogeheten Washburn-brand ontstond donderdag en is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 1.100 hectare. Het dorp Wawona wordt bedreigd en is ontruimd. Er werken 550 brandweerlieden aan het blussen van de brand.

Yosemite National Park. Beeld AP

Yosemite National Park. Beeld Photo News

Yosemite National Park. Beeld Photo News

Spanje

In Spanje woeden zoals elke zomer meerdere bosbranden. Aan de Costa del Sol in het zuiden zijn vrijdag 2.300 mensen uit voorzorg geëvacueerd. De brand, die in de middaguren uitbrak, bedreigde vooral het gebied rond de gemeenten Alhaurín de la Torre en Alhaurín el Grande op de bergketen Sierra de Mijas, in de buurt van Málaga.

De vlammen hadden in een paar uur ongeveer 1.000 hectare bos verwoest. De rookwolken bereikten sommige stranden. Málaga en nabijgelegen bekende badplaatsen zoals Marbella, Fuengirola, Torremolinos en Benalmádena liepen geen gevaar, omdat sterke winden de enorme vuurzee wegdreven van de Zuid-Spaanse kust, aldus de autoriteiten.

Ook zo’n 200 kilometer ten westen van Madrid woedt een nog onbeheersbare grote brand in een uitgestrekt natuurgebied. De brand brak donderdag uit bij het gehucht Ladrillar en breidt zich nog steeds snel uit.

Mijas. Beeld ANP / EPA

Mijas. Beeld ANP / EPA