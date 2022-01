Van een gezellige kerst tot de rotsblokken van Neeltje Jans: reconstructie van de dood van kleuter Dean

Vrijdagnacht om 1.13 uur plaatst Dave De Kock een recente foto op Facebook waarop hij zijn vriendin Romy W. zoent. Zij zet er een hartje onder. Op dat moment weet ze dat De Kock met de vierjarige Dean Verberckmoes vertrokken is. Op maandag zal het lichaam van de kleuter gevonden worden. Een reconstructie van een fatale kidnapping.

Zaterdag 25 december: feest

Romy W. post iets na drieën ‘s namiddag op Facebook een reeks foto’s van het kerstfeestje van de vorige avond. De Nederlandse verkoopster heeft die gevierd met haar vriend Dave De Kock in Sint-Gillis-Waas. Ze hebben een relatie sinds augustus 2020. Er zaten vijf mensen rond de feestdis met de steengrill: het koppel zelf, de alleenstaande moeder Elke Verberckmoes, haar zoontje Dean (4) en zijn zusje. Foto’s op Facebook tonen een grote berg pakjes onder de kerstboom, met daarin onder meer een speelgoedauto en een verkeerstapijt voor Dean.

Elke Verberckmoes is pas enkele maanden eerder bevriend geraakt met Dave en Romy. Ze wordt behandeld voor een depressie en volgt vijf dagen per week therapie in een instelling in Sint-Niklaas. Na Nieuwjaar zal Dean daarom veranderen van school. Hij zal voortaan naar de kleuterklas gaan in De Wegwijzer in Meerdonk, vlak bij de woonplaats van zowel Elkes ouders als Dave en Romy. Elkes ouders zullen de kinderen opvangen tijdens de therapie. Op woensdagen zullen Romy en Dave inspringen als oppas. Dean beschouwt Dave als zijn ‘knuffeloom’. Dave is dakwerker in een bedrijf in Mortsel, waar hij opgroeide, maar zit al enkele weken thuis vanwege een voetletsel.

Maandag 10 januari: nieuwe school

De eerste dag van Dean in de nieuwe kleuterklas in Meerdonk. Zijn eerste wordt meteen ook zijn laatste.

Dinsdag 11 januari: operatie

Dean ondergaat een kleine medische ingreep, zijn moeder blijft de hele dag bij hem. De volgende dag heeft ze opnieuw therapie, en kan ze voor de opvang op Dave en Romy rekenen. “Hij kende hen goed en was er graag”, zegt ze later. “Hij was blij dat hij naar hen mocht.”

Woensdag 12 januari: babysitten

Dave laat Elke rond halfelf ‘s ochtends uit zijn Peugeot 206 stappen voor de psychiatrische instelling. Op de achterbank zit Dean. Hij zegt nog: “Dag mama, ik ga je missen.” Het kind zal de dag doorbrengen bij Romy en Dave. Het is de bedoeling dat zij hem de volgende dag naar de kleuterschool brengen, waar hij dan zal worden opgehaald door zijn grootouders.

Donderdag 13 januari: eerste leugen

Dave De Kock laat de grootouders weten dat Dean liever een dagje langer blijft. Elke krijgt Dave ‘s avonds nog even aan de telefoon. “Hij zei dat ze met mijn moeder hadden afgesproken om Dean nog een dagje langer bij te houden”, verklaart ze later. “Ik vond dat op zich geen probleem. Nadien bleek dat die afspraak nooit was gemaakt.”

Vrijdag 14 januari: ruzie

Elke keert voor het weekend terug naar huis. Het liefst wil ze overnachten bij haar ouders, met haar kinderen. Ze krijgt een berichtje van De Kock die nu meldt dat hij in het Antwerpse zit. Hij beweert dat hij Dean graag wil voorstellen aan zijn grootouders. Elke maakt zich nog geen al te grote zorgen. Met Dave en Romy is afgesproken om op zaterdag samen een gezinswandeling te maken. Ze gaat ervan uit dat ze haar zoon dan wel zal terugzien.

Volgens de oma van Dean breekt er die avond een felle ruzie uit tussen Romy en Dave. De aanleiding zou zijn geweest, zo verklaart ze later aan Het Laatste Nieuws, dat Romy “zich niet snel genoeg aankleedde”. Romy verklaart later aan de politie dat Dave met Dean naar buiten is gestormd, ingestapt in de Peugeot en weggereden. Over het tijdstip van de ruzie heerst nog onduidelijkheid. Het staat vast dat Romy dingen heeft verzwegen. “Uit schrik dat Dave terug naar de gevangenis moet”, verklaart ze later tegenover de oma van Dean.

Op zijn Facebook-pagina plaatst Dave De Kock om 1.13 uur ‘s nachts een foto waarop hij Romy M. zoent met een kerstmuts op zijn hoofd, de kerstboom op de achtergrond en een gefotoshopt hartje eronder: ‘Forever I love you.’ Het is een foto uit de reeks getrokken na het plaatsen van de kerstboom op 9 december, en waarvan Romy er eentje is gaan gebruiken als profielfoto. De eerste die er toen op reageerde was Elke Verberckmoes: twee hartjes, en daaronder: ‘love’.

Zaterdag 15 januari: nieuwe leugen

In een sms aan Elke stuurt Dave dat ze “geduld moet hebben” en dat hij “met een platte band in Hasselt staat”. In werkelijkheid is Dave naar Zeeuws-Vlaanderen gereden. Daar is hij een vriend gaan bezoeken die boven een café woont in het dorp Koudekerke, bij Middelburg. Het gaat om een ex-medegedetineerde. Dean is niet meer bij hem.

Dave blijft enkele uren bij zijn vriend. Achteraf verklaart de man dat Dave “een relaxte gozer leek”. Koudekerke ligt op 25 kilometer en evenveel minuten rijden van het werkeiland Neeltje Jans.

Zondag 16 januari: politie

Elke Verberckmoes trekt naar de politie. Daar krijgt ze te horen dat Dave De Kock in 2010 tot tien jaar effectieve gevangenisstraf is veroordeeld voor de “onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg” van de tweejarige Miguel Van Kriekinge, het zoontje van zijn toenmalige vriendin in 2008 in Ravels. Nadat hij in de gevangenis van Ruiselede van zijn speedverslaving was afgekickt, was hij in september 2017 vrijgekomen met een elektronische enkelband.

De politie verspreidt een opsporingsbericht. De foto van Dean is er een met de kerstboom van Dave en Romy op de achtergrond. Doordat De Kock nogal wat mensen kent in Nederland, wordt ook daar de politie gealarmeerd, met vermelding van de grijze Peugeot en de nummerplaat.

Maandag 17 januari: arrestaties

Elke Verberckmoes doet in het middagjournaal van VTM een emotionele oproep: “Dat hij hem ergens op een veilige plek bij mensen achterlaat, zodat Dean tenminste veilig is. Als hij daarna verder wil trekken, maakt mij dat niet uit.”

De moeder van Dean, Elke Verberckmoes, doet tijdens het VTM-journaal een emotionele oproep. Beeld Kristof Pieters

Bijna simultaan merkt in het Nederlandse Meerkerk, bij Utrecht, een 15-jarige fietser een verdacht sujet op. “Hij was helemaal in het zwart gekleed en hij keek bij elk huis heel goed naar binnen”, vertelt ze later aan Hart van Nederland. “Ik dacht dat hij een inbreker was. Zoals we dat hier noemen: hij had echt een ‘drugshoofd’. Hij liep langzaam en keek veel om zich heen.”

Thuis vertelt het meisje erover aan haar moeder, die de politie verwittigt. Moeder en dochter schaduwen de man nog even, tot hij om 14.15 uur kan worden ingerekend. Dave De Kock is zwaar onder invloed en krijgt geen zinnig woord gezegd.

Het door Dave afgelegde traject is onduidelijk. Zijn Peugeot heeft hij achtergelaten vlak bij een autosloper in Gorinchem, 14 kilometer daarvandaan.

Tegen de avond verklapt Dave De Kock in een verhoor dan toch waar de jongen kan worden gevonden. Rond tienen ‘s avonds meldt de politie Zeeland de vondst van het lichaam op Neeltje Jans. Het ligt verstopt tussen rotsblokken naast het parkeerterrein van het Topshuis. Neeltje Jans is een onderdeel van de Oosterscheldekering. De rotsblokken waar het lichaam van Dean werd teruggevonden bevinden zich aan de kant van de zee.

Op maandagavond wordt ook Romy W. gearresteerd, na een huiszoeking in haar woning. De jonge vrouw is stomdronken. Ze is door een onderzoeksrechter in Dendermonde in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering en moord. Een zware kwalificatie, die eventueel na onderzoek nog bijgesteld kan worden. Of ze op de hoogte was van de dood van Dean is nog niet duidelijk.

De komende dagen zullen verduidelijken wanneer het kind werd gedood en waar, en wat de trigger kan zijn geweest. Een psychiatrisch verslag ten tijde van het onderzoek naar de dood van Miguel meldde in 2010 over Dave De Kock: “Wanneer in een relatie de andere niet volgzaam is, maar hem tegenspreekt, dan ­hanteert hij verschillende coping-mechanismen. Zo gaat hij zich ­ten opzichte van een onwillige kleuter op een sadistische manier afreageren door hem in bed te smijten, van de trap te duwen.”