Van een beloftevolle toekomst naar een maand cel: hoe gaat het met ex-Miss België Ilse De Meulemeester

Als Miss België en VTM-gezicht werd Ilse De Meulemeester (51) een beloftevolle toekomst voorspeld. Maar de laatste jaren haalt ze vooral de pers met geruchtmakende relaties en juridische veldslagen. Deze week werd ze veroordeeld tot een maand cel.

Zij moet een maand de cel in en 3.000 euro boete betalen, luidde het woensdag in de Brugse rechtbank. Haar ‘bewonderaar’ Jacobus (Koos) Perdaems werd de dag daarop veroordeeld tot één jaar cel en 1.000 euro boete met uitstel voor fiscale fraude en het witwassen van geld.

Volgens Perdaems (65), eigenaar van de bekende Antwerpse Frituur Number 1, is Ilse De Meulemeester allesbehalve onschuldig; hij noemt haar een gewiekste oplichtster die zijn leven heeft geruïneerd en klaagde haar aan voor afpersing, oplichting en valsheid in geschrifte, nadat zij hem eerder aanklaagde voor stalking. De frietkotbaas werd in oktober 2021 ook al veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor bedreiging en belaging van de ex-miss.

Het begon nochtans allemaal zo mooi, het leven van Ilse De Meulemeester. De in Dilbeek geboren studente hotelmanagement werd op haar 23ste verkozen tot Belgiës mooiste. Toen ze daarna deelnam aan Miss World – in 1994 – bracht ze het zowaar tot in de top tien. Geen andere Belgische had haar dat voorgedaan. Wat volgde was een carrière bij VTM, als omroepster en als assistente van chef-kok Piet Huysentruyt. De innemende, intelligente De Meulemeester werd een beloftevolle toekomst voorspeld. Alleen ging het in de media al snel meer over haar geruchtmakende relaties.

Voor ze Jacobus (Koos) Perdaems leerde kennen in 2012, was ze jarenlang de levensgezel van Glenn Janssens. Al gauw werden de twee gebombardeerd tot glamourduo van Vlaanderen. Ze kregen ook een kind samen; in 2002 werd hun zoon Conrad geboren. De Meulemeester is dan aan de slag als interieurontwerpster, heeft decorzaken in Antwerpen en Brugge en verruilt VTM voor VT4 waar ze het programma Huizenjacht presenteert.

Ze doet het bijzonder goed, ze is bloedmooi, succesvol en heeft op financieel vlak schijnbaar niets te klagen.

Tot ze op haar 34ste lymfeklierkanker krijgt. Ze verliest haar haren, wenkbrauwen en wimpers maar besluit er openlijk over te vertellen. Ook relativeert ze haar ziekte: “Toen ik Lance Armstrong zijn verhaal las, met zijn hersentumor, zijn schedel die werd opengemaakt, een teelbal kwijt: dan had ik geen klagen”, liet ze destijds weten aan Het Laatste Nieuws.

Ze overwint haar ziekte maar dan loopt het mis op een andere manier. Haar partner Glenn Janssens, eigenaar van het signalisatiebedrijf Group Janssens, vliegt in 2007 achter de tralies na betichting van corruptie, valsheid in geschrifte, oplichting en fraude met overheidsopdrachten. Het gerecht oordeelt dat De Meulemeester niets met de zaak te maken heeft. Niet lang daarna komt Koos Perdaems ten tonele.

Als die laatste in 2012 kennismaakt met Ilse De Meulemeester, heeft hij al een fortuin vergaard met vastgoed en frituurzaken, onder andere de Antwerpse frituur Number 1. Hij ontmoet haar op de Eccentric-beurs in Knokke waarvan zij ambassadrice is. Te midden van al het Knokse blingbling raakt de Nederlander zwaar onder de indruk van De Meulemeesters verschijning en overstelpt haar met cadeaus: onder andere een berg juwelen, een villa in Schilde en twee kilo goud, alles bijeen ter waarde van 2,8 miljoen euro, zegt hij zelf.

De Meulemeester neemt het allemaal aan maar laat wat later blijken dat hij niet meer dan een vriend voor haar is; ze heeft geen speciale gevoelens voor hem. Als ze hem dan toch niet wil, moet ze zijn cadeaus ook maar teruggeven, redeneert Perdaems. Maar De Meulemeester ziet dat net even anders: eens gegeven blijft gegeven, vindt ze naar verluidt. Volgens haar is er geen enkele reden om zijn rijkelijke giften retour te sturen.

Als Ilse in 2013 haar zoontje naar school wil brengen, duikt hij plots op haar oprit op; hij rijdt in op haar Porsche die ze met zijn geld aangeschaft zou hebben en vlucht vervolgens weg. Wat later keert hij terug en rijdt opnieuw op Ilses wagen in. Het ongeval heeft geen ernstige gevolgen; zij heeft weliswaar last van nek- en rugpijn maar niemand raakt zwaar gewond.

Bloembak op de auto

Maar dat is niet alles: de frituurbaas zou eerder ook de broer van de vroegere Miss België hebben lastiggevallen en haar ex-partner Glenn Janssens. Hij zou een bloembak op de auto van De Meulemeesters broer hebben gegooid, met een voorhamer de etalageruit hebben ingeslagen van de juwelier waar De Meulemeester werkte en hij zou ook de voordeur van haar interieurzaak hebben vernield.

Volgens zijn versie van de feiten reed hij destijds niet tegen haar auto aan maar tikte zij tegen zíjn wagen. “Mijn gevoelens voor Ilse waren al na een maand over”, vertelt hij begin dit jaar aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben afgeperst door Ilse, in opdracht van haar ex Glenn Janssens, en ik wilde hen laten veroordelen.” De klachten over stalking waren verzonnen, zegt Perdaems. Bovendien zou substituut-procureur Chris Nys geweten hebben dat het verzinsels waren maar had hij De Meulemeester en Janssens desondanks gesteund.

Intussen is zoon Conrad 19 en maakt hij furore als topmodel. Hij heeft een goeie band met zijn ouders, de vele foto’s op Instagram getuigen van een succesvolle jongeman met twee trotse ouders.

Maar de berichten over De Meulemeester zelf zijn minder positief. Haar vete met Phaedra Hoste, de roddels van haar entourage over mannen die ze zou verleiden en vervolgens financieel uitkleden, haar moeder die onlangs te snel had gereden in haar Porsche Cayenne, terwijl er gesuggereerd wordt dat De Meulemeester zelf achter het stuur zat. De vakpers heeft er telkens weer de mond van vol. Het geschil met Perdaems wordt al maanden door verschillende tijdschriften volledig ontleed.

Zoals gezegd werd Koos Perdaems deze week veroordeeld voor fiscale fraude. Hij werd schuldig bevonden omdat hij een groot deel van zijn frieten jarenlang in het zwart verkocht.

De frituurbaas zelf volgde het proces de afgelopen week via Skype vanuit Spanje. Dat hij zwart geld verdiende met zijn frieten, zou hij al eerder hebben toegegeven maar het hele fiscale dossier is volgens hem een gevolg van een complot tussen De Meulemeester en Glenn Janssens.

Intussen werd Ilse vrijgesproken van de aanklachten wegens afpersing en oplichting. Ze werd wel schuldig verklaard aan valsheid in geschrifte. Toen Perdaems haar destijds goudstaven cadeau had gedaan en ze daar een Porsche mee had gekocht, moest ze haar inkomsten natuurlijk wel verantwoorden. Want aan de fiscus had ze verklaard dat ze in die periode nul inkomsten had.

Als oplossing zou De Meulemeester aan een Franse kennis hebben gevraagd om een valse verklaring af te leggen. Waarop de Française een brief zou hebben opgesteld waarin stond dat ze een schenking aan de ex-miss had gedaan. De rechter oordeelde dat de schuldigverklaring voldoende was en dat De Meulemeester er, zoals gezegd, verder niet voor gestraft zou worden.

De lasterlijke aangifte waar ze deze week dan weer voor werd veroordeeld én bestraft, gaat over een klacht van belaging die De Meulemeester in 2016 indiende. Perdaems zou ’s nachts aangebeld hebben bij haar appartement in Knokke. De Meulemeester opende de deur niet maar herkende naar eigen zeggen Perdaems op het schermpje van de parlofoon. De frietenbaas ontkent dat hij er was die nacht: hij zat op dat moment in Spanje. Volgens zijn advocaat Louis De Groote was het De Meulemeesters broer die aan de deur stond.

Ilse De Meulemeester in 2008, toen ze 'Huizenjacht' presenteerde. Beeld ANP Kippa

In de reeks aantijgingen over stalking waarvoor Perdaems veroordeeld werd, kreeg De Meulemeester voor deze aanklacht dit keer geen gelijk van de rechter. Ze zou wel degelijk geweten hebben dat haar broer voor de deur stond in plaats van Perdaems en werd dus schuldig bevonden aan lasterlijke aangifte.

Intussen gaan zowel De Meulemeester als Perdaems in beroep. Hij tegen de eerdere veroordeling wegens stalking en nu ook tegen de veroordeling wegens belastingfraude; zij tegen haar veroordeling van lasterlijke aangifte.

Meester Louis De Groote, de advocaat van Perdaems, wilde geen commentaar geven op de zaak. Kris Beirnaert, raadsman van Ilse, wilde kwijt dat “mevrouw De Meulemeester het absoluut oneens is met haar veroordeling. Meneer Perdaems stond wel degelijk aan haar deur in 2016, er is geen sprake van lasterlijke aangifte.”

De vete is nog niet voorbij, zoveel is duidelijk.