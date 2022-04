Van der Straeten vangt bot bij Nationale Bank over voorstel crisisbijdrage

“Het is niet de taak van de Nationale Bank om beleidsvoorstellen te maken of fiscale voorstellen uit te werken.” Dat zegt Geert Sciot, woordvoerder van de Nationale Bank (NBB) in een reactie op de vraag van energieminister Tine Van der Straeten (Groen) om een voorstel uit te werken voor een crisisbijdrage van de energiesector. Daarmee wil ze vooral de “buitensporige winsten” die Engie Electrabel in ons land boekt door de hoge energieprijzen afromen.

“Het is duidelijk dat Engie Electrabel profiteert van de ongezien hoge energieprijzen”, zei Van der Straeten. Momenteel is Engie Electrabel voor de kernreactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 bijna volledig vrijgesteld, behalve voor een bedrag van 20 miljoen euro voor het energietransitiefonds. Voor de andere kerncentrales is er een repartitiebijdrage van 38 procent van de winst. Volgens een raming van de CREG zou die repartitiebijdrage voor de jaren 2022-2024 tussen de 529,68 miljoen euro en de 683,92 miljoen euro bedragen. Maar dat is niet voldoende voor Van der Straeten, die de NBB dus om een voorstel vroeg.

De koeltoren van Tihange. Beeld Photo News

Maar het is niet aan de Nationale Bank om zo’n voorstel uit te werken, klinkt het daar. “Dat is niet onze expertise”, zei Steven Vanackere, vicegouverneur van de NBB aan Kanaal Z. “De Nationale Bank is een neutrale instelling”, vult woordvoerder Sciot aan. “Wij monitoren de economie, doen onderzoek en geven adviezen. Maar we gaan niet beleidsmatig te werk en gaan al zeker geen wetsvoorstellen schrijven. Het is aan de politiek om politieke beslissingen te nemen, niet aan de Nationale Bank.”