Van der Straeten en Van Peteghem in de clinch over overwinstbelasting

We weten allemaal wie verliest aan de energiecrisis. U en ik. Maar er zijn ook winnaars. Het gaat dan om energiebedrijven die profiteren van de historisch hoge prijzen terwijl hun eigen kosten veel minder zijn gestegen. In de Wetstraat is daarom al langer sprake van een speciale ‘overwinstbelasting’ op de energiesector. Geld dat moet terugvloeien naar Belgische gezinnen en bedrijven.

Dinsdag lanceerde Van der Straeten haar voorstel voor een eenmalige overwinstbelasting in de Kamer. Het voorstel is gebaseerd op het Italiaanse model: een belasting van 25 procent op het winstverschil in de energiesector dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Dit zou afgeleid worden uit de btw-aangiftes. “Over mijn voorstel kan de komende maanden gesproken worden in de regering.”

Doodgeboren voorstel

Maar volgens minister van Financiën Van Peteghem is dat helemaal niet nodig. Alle adviezen –onder meer van zijn eigen administratie – wijzen er namelijk op dat het juridisch geen steek houdt om via de belastingen te werken, luidt het op het kabinet-Van Peteghem. “We zijn zeker voor het principe, maar via de belastingen gaat het gewoonweg niet. Daarover is iedereen het eens.”

Volgens het kabinet-Van Peteghem weet minister Van der Straeten maar al te goed dat ze een doodgeboren voorstel lanceert. “Er is donderdag technisch overleg, maar haar kabinet is al ingelicht over de adviezen. Het kabinet kent de inhoud dus”, klinkt het. Versta: de groene politica kiest de vlucht vooruit, in het volle besef dat ze eigenlijk geen poot heeft om op te staan.

Het kabinet-Van der Straeten ontkent formeel. Daar benadrukt men dat de minister alleen geantwoord heeft op een “concrete vraag” vanuit de Kamer. “Bovendien hebben wij een juridisch advies waarin staat dat het wel degelijk mogelijk is op deze manier. Italië doet het al zo. Dit terwijl Van Peteghem via het akkoord tussen de overheid en Engie over het langer openhouden van de oudste kerncentrales wil gaan. Maar dát is net een akkoord waar geen letter aan te veranderen valt.”