Van de VS over België tot Micronesië: Rusland stelt lijst op van ‘vijandige landen’

President Vladimir Poetin vaardigde zaterdag een decreet uit waarin hij zijn regering de opdracht gaf om een lijst op te stellen van landen die “vijandige acties” tegen Rusland, Russische bedrijven en Russische burgers hebben ondernomen. Vandaag werd de lijst goedgekeurd.

De landen op de lijst zijn de Verenigde Staten, Canada, alle leden van de Europese Unie - waaronder ook België - het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Montenegro, Zwitserland, Albanië, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Noord Macedonië, Japan, Zuid-Korea, Australië, Micronesië, Nieuw-Zeeland, Singapore en Taiwan.

Het gaat om landen die sancties hebben genomen tegen Rusland na de inval in Oekraïne.

Schulden

De Russische staat, bedrijven en burgers zullen door het decreet hun schulden aan deze landen in roebels mogen betalen, de Russische munt die sinds de inval sterk gedevalueerd is.

“Om dat te doen, kan de schuldenaar een Russische bank vragen om een ​​speciale roebelrekening “C” aan te maken op naam van een buitenlandse schuldeiser en betalingen naar hem over te maken in roebelequivalent tegen de centrale bankkoers op de dag van betaling”, aldus het rapport.

De nieuwe tijdelijke procedure is van toepassing op betalingen van meer dan 10 miljoen roebel (79.000 euro, volgens de huidige koersen) per maand (of een vergelijkbaar bedrag in vreemde valuta).