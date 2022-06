Van de negentien exclusiviteitscontracten bij de VRT, zijn er slechts vier voor een vrouw

In 2021 bleek slechts 40,1 procent van de mensen die op de VRT-schermen aan het woord komen vrouw te zijn. Hoewel die vrouwelijke aanwezigheid al langer een belangrijk item was, deed de VRT het daarmee op dat vlak slechter dan in 2020. Toen lag dat aandeel nog op 41,1 procent. Het streefcijfer is om dat in 2025 naar 48 procent te brengen. Er is dus werk aan de winkel. Voor personen van buitenlandse herkomst (9,5 procent) en personen met een handicap (1,9 procent) tekende de VRT in 2021 wel betere cijfers op.

Dat het wat die vrouwelijke aanwezigheid betreft hapert aan de Reyerslaan blijkt ook uit de negentien exclusiviteitscontracten die de VRT momenteel lopen heeft. Slechts vier daarvan zijn voor een vrouw, vertelde CEO Frederik Delaplace donderdag in het Vlaams Parlement. “Onze schermgezichten zijn niet alleen niet vrouwelijk genoeg, ze zijn ook niet jong en niet divers genoeg”, klonk het. “Ze zijn geen goede weerspiegeling van de samenleving.”

Gloria Monserez. Beeld VTM

Maar daar wordt aan gewerkt, gaf Delaplace aan. “Alleen heeft zo’n proces tijd nodig. Natuurlijk zou het makkelijk zijn om een jong en vrouwelijk schermgezicht als Gloria Monserez nu snel, snel een exclusiviteitscontract aan te bieden. Maar als je dat alleen doet om de cijfers op te smukken, dan is dat geen goed idee.”

Over die exclusiviteitscontracten en de getallen die daarop staan was de voorbije dagen behoorlijk wat te doen. Voor het eerst moet de VRT in zijn jaarverslag daar immers beperkt inzage in geven. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat zes schermgezichten meer dan 300.000 euro per jaar verdienen. “Een mediabedrijf dat op een breed bereik mikt, heeft trekkers nodig”, verdedigde Delaplace zich. “Daar hangt bij wijlen een stevige prijs aan vast, maar mensen van dat kaliber verdienen die investering terug.”

Op financieel vlak heeft de VRT een negatief jaar achter de rug, met een verlies van 4,7 miljoen euro. “Maar dat betekent niet dat er iets fundamenteels aan het handje is bij de VRT”, relativeerde de CEO. Het verlies is volgens hem vooral te wijten aan een boekhoudkundige ingreep waarbij 6,6 miljoen provisie in de boeken werd ingeschreven voor niet opgenomen vakantiedagen van het VRT-personeel.

Het jaarverslag geeft ook inzicht in de kosten van de verschillende netten. Eén bleek met een kostprijs van 115,4 miljoen euro met voorsprong het duurste tv-net. De kostprijs van Canvas (33,2 miljoen euro) en Ketnet (27 miljoen euro) liggen een stuk lager. De prijs van de programma’s van de VRT Nieuwsdienst (68,9 miljoen euro) en Sporza (51,9 miljoen euro) zijn daarin niet meegerekend. VRT NU deed het dan weer met 10,1 miljoen euro.

Als uitsmijter had Delaplace nog nieuws onder de arm over de rebranding van het onlineplatform VRT NU. Dat platform waarop de VRT zijn video- en audioaanbod online beschikbaar maakt, wordt nu nog te vaak verward met het nieuwskanaal vrtnws.be, vinden ze aan de Reyerslaan. En dus gaat VRT NU vanaf eind augustus als VRT MAX door het leven.