‘Van de hel naar de hemel en terug naar de hel’: wereldpers schrijft over tranen van skeletoni Kim Meylemans

Meylemans had bij aankomst in de Chinese hoofdstad Peking zondag een positieve coronatest afgelegd. Daarop werd de skeletoni in een quarantainehotel geplaatst. Na drie negatieve tests dacht ze dat het leed voorbij was, tot de ziekenwagen haar niet in het olympisch dorp afzetten, maar in een ander quarantainehotel. Na een emotionele video op Instagram, lobbywerk van het BOIC en tussenkomst van het IOC, raakte ze ‘s avonds laat uiteindelijk dan toch in het olympisch dorp, op een afzonderlijke kamer welteverstaan.

De hele wereld leeft mee met haar verhaal. De Nederlandse krant De Telegraaf vertelt haar relaas ‘van de hel naar de hemel en terug naar de hel’.

Belgische skeletonster Kim Meylemans, een rivale van Kimberley Bos, krijgt donderdag een eigen kamer in het olympisch dorp in Peking. https://t.co/MzLa4KNThI — Redactie Telesport (@telesport) 2 februari 2022

De Franse krant Le Figaro heeft het over ‘de tranen en de wanhoop van een Belgische sportvrouw vanwege een droom die aan diggelen geslagen is door het gezondheidsprotocol’. Is het Chinese coronabeleid op de Olympische Spelen te streng, vraagt de krant zich af. ‘Het debat is geopend.’

The New York Times kopt: ‘Verwarring, frustratie en tranen: een Belgische olympiër in isolatie’. De krant haalt aan dat de zaak van Meylemans het ongemak en de verwarring belichaamt die veel atleten, journalisten en andere bezoekers al voor de Spelen in China hadden uitgesproken. ‘China legt strikte maatregelen op in het kader van een zogenoemde zero-covidstrategie. Deze regels hebben al geregeld geleid tot verwarring, bezorgdheid en - in het geval van Meylemans - angst.’

‘Totaal onacceptabel’

De Britse openbare omroep BBC citeert Rob Koehler, directeur-generaal van de atletenvereniging Global Athlete, die stelt dat de manier waarop Meylemans behandeld werd “totaal onacceptabel” is. “Ze had nooit blootgesteld moeten worden aan deze omstandigheden. Het IOC faalt in het handhaven van de rechten van atleten.”

🗣️ "It seems like the video and the efforts of my Olympic Committee have really paid off."



Belgian skeleton racer Kim Meylemans says she now feels "safe" after arriving at the Olympic Village, having been kept in an isolation facility.#bbcolympics — BBC Sport (@BBCSport) 2 februari 2022

Le Parisien heeft het over een ‘ware tragedie’. ‘Haar Olympische Spelen lijken gecompromitteerd, door deze omstandigheden die Meylemans op de proef stellen.’