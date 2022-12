Van corruptie verdachte Europarlementariër Eva Kaili met overweldigende meerderheid afgezet als vicevoorzitter

De Griekse zit vast op verdenking van het aannemen van steekpenningen, vermoedelijk van Qatar, dat zo invloed op het parlement zou willen uitoefenen. Behalve Kaili zitten drie anderen vast vanwege het corruptieonderzoek. Zelf houdt Kaili haar onschuld vol. Ook de Qatarese regering ontkent betrokkenheid.

Kaili (44) was al geschorst als lid van de Griekse sociaaldemocratische partij Pasok en de fractie van EU-Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. Ze was een van de veertien vicevoorzitters van het parlement, die functie is haar nu ontnomen. Een spannende stemming was het niet, met 625 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 onthoudingen.

De affaire beschadigt het aanzien van het Europees Parlement zwaar. Een woedende parlementsvoorzitter Roberta Metsola zei maandag dat ‘de Europese democratie onder vuur ligt’. EU-lid Hongarije, dat regelmatig scherpe kritiek te verduren krijgt vanuit het parlement, heeft de gelegenheid al aangegrepen om het hele instituut in diskrediet te brengen. ‘Vanaf nu kan het Europees Parlement niet meer op een geloofwaardige manier over corruptie spreken’, schreef buitenlandminister Peter Szijjarto op Facebook.

Gebrekkig toezicht

Olivier Hoedeman van lobbywaakhond Corporate Europe Observatory legt een verband tussen de corruptie en het in zijn ogen gebrekkige toezicht op lobbypraktijken in de EU, zo zegt hij tegen persbureau AP. ‘Het afgrijselijke omkopingsschandaal dat zich nu ontvouwt is het product van jarenlange verwaarlozing, waarvan de gevolgen nu EU-instituties teisteren.’

Inmiddels zijn meer dan twintig doorzoekingen gedaan vanwege het corruptieonderzoek in België en Italië, onder meer van parlementaire kantoren. Hierbij zijn grote hoeveelheden cash geld gevonden. Er gingen vier maanden aan onderzoek vooraf. Geen van de vier gearresteerde verdachten zijn officieel bij naam genoemd, maar de naam van Kaili lekte al snel uit. Hetzelfde geldt voor de vermeende betrokkenheid van Qatar: de Belgische justitie noemde alleen dat er een land ‘in de Perzische golf’ achter zou zitten.

Het onderzoek richt zich met name op Europarlementariërs en medewerkers van de sociaal-democratische fractie. De Waalse volksvertegenwoordiger Marc Tarabella, wiens huis is doorzocht, trad dit weekend terug uit deze fractie, al bekende hij geen schuld. Drie fractiegenoten, twee uit Italië en één uit België, legden tijdelijk hun taken neer omdat de politie hun kantoren heeft doorzocht of hun medewerkers verdenkt. Ook zij ontkennen betrokkenheid.

Nog altijd is veel onduidelijk over de aard van de corruptie, zoals op welke gebieden Qatar het Europees Parlement dan wilde beïnvloeden. Dit zou te maken kunnen hebben met een stemming later deze week, over het invoeren van visa-vrij reizen tussen Qatar en de EU. Vanwege het onderzoek gaat die voorlopig niet door.