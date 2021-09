Van ‘budgettair luchtkasteel’ tot ‘niet de juiste methode’: pensioenplan Lalieux krijgt veel tegenwind

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is het pensioenplan van Lalieux “met een rode stylo geschreven, maar we moeten vermijden dat het rood kleurt”. Het pensioenplan, waarvan hij nog geen tekst gezien heeft, klinkt voor Van Peteghem ‘sympathiek’, maar hij stelt zich vragen bij de betaalbaarheid, zei hij in De ochtend op Radio 1.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert reageert koeltjes op de pensioenplannen. “De normale werkwijze voor een minister is dat ze de regering haar plannen voorlegt, die tussen kabinetsadviseurs worden besproken en dat daar dan een compromis uitkomt. Er staan nu plannen in de pers, maar niemand in de regering heeft ze gezien. We rekenen erop dat de minister loyaal binnen de regering haar plannen bespreekt. We zullen er daar wel op reageren.”

Ook bij de Franstalige liberalen valt de aankondiging niet in smaak. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageert in Le Soir: “Een hervorming als deze in de pers presenteren, nog voordat de teksten op de tafel van de Raad van Ministers liggen, is niet serieus. Tegen Karine Lalieux zou ik willen zeggen: dit is niet langer het College van de Stad Brussel. Eerlijk gezegd, dit is een gevoelig dossier, en dit is niet de juiste methode.”

Volgens Bouchez houdt de aangekondigde hervorming ook geen rekening met de begrotingstabellen die werden gebruikt bij de vorming van de regering. “De minister heeft het over een injectie van 1,2 miljard euro, maar tijdens de Vivaldi-besprekingen werd gesproken over 300 tot 400 miljoen euro. Dat is waar we stonden, zij is ergens anders.”

Over de tien effectief gewerkte jaren om een minimumpensioen te bekomen is de Franstalige liberaal resoluut: “Dit is absoluut onvoldoende. Wij, liberalen, willen twintig jaar effectief werk. Dat is een minimum, want werk moet worden erkend en beloond.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: "Dit is absoluut onvoldoende." Beeld Photo News

Ondernemersorganisatie Unizo wil zelf de teksten grondig bekijken en dringt aan op overleg. “Plots valt dit pensioenvoorstel uit de hemel. Voorlopig ziet Unizo niet hoe dit de vergrijzing aanpakt”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche in een tweet. “Sneller vervroegd pensioen zal de krapte op arbeidsmarkt niet aanpakken. We missen de harmonisering van het ambtenarenpensioen. Positief is dat het aanvullend pensioen buiten schot blijft. Overleg is nodig!”

Groen-vicepremier Petra De Sutter reageert gematigd positief. “Er zitten evenwichten in, maar ik heb nog niet alle details gezien. Over de betaalbaarheid zal moeten worden onderhandeld. De becijferde voorstellen zullen een eerste indruk geven”, zei ze bij haar aankomst aan het kernkabinet.

De Sutter steunt het voorstel om tien gewerkte jaren te hanteren voor de toegang tot het minimumpensioen. Voor Groen is twintig jaar te veel. “De grootste bekommernis moet rechtvaardigheid zijn. De situatie van vrouwen moet de nodige aandacht krijgen. Zij werken vaak halftijds om voor de kinderen te zorgen.”

Groen-vicepremier Petra De Sutter: "Over de betaalbaarheid zal moeten worden onderhandeld." Beeld Photo News

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) vindt het voorstel niet betaalbaar en vraagt dat het Planbureau de effecten ervan wetenschappelijk in kaart brengt. “Dit plan is budgettair een luchtkasteel”, zegt Baert. Hij roept de Vlaamse partijen in de federale regering op om een onderbouwde studie af te wachten, alvorens inhoudelijke gesprekken over de pensioenhervorming op te starten.

“Ik ben het er absoluut mee eens dat functies die levenskwaliteit verminderen en levensduur verkorten moeten leiden tot een vroeger pensioen”, zegt Baert nog. “Maar niet als niemand meer of langer moet werken. Dan is het niet budgetneutraal, en klopt de kassa niet. Dan schuift men de rekening uiteindelijk door naar de volgende generatie. Dat is exact wat de minister in deze voorsteld.”