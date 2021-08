Van Boris Johnson tot Greta Thunberg: wereld reageert op VN-klimaatrapport

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties, windt er geen doekjes om. Het is ‘code rood voor de mensheid’. Enkel als de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia sterk daalt, kan de opwarming van de aarde beperkt worden tot twee graden.

Het rapport zegt dat een stijging van 1.5 graden tegen 2030 onomkeerbaar is. De gevolgen - onder andere stijgende zeeniveaus, smeltende ijskappen, zware regenval maar ook extreme droogte - zullen zich op korte tijd manifesteren. Daarnaast linkt het rapport deze klimatologische tendens ook ondubbelzinnig aan menselijke activiteit.

De overstromingen in Wallonië zijn een gevolg van de klimaatverandering. Beeld Photo News

Brits premier Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson noemt het rapport een ‘wake-upcall voor de wereld’. “Stop met het gebruik van kolen en stap over op schone energiebronnen. Bescherm de natuur”, pleitte hij in een verklaring Volgens hem wordt het komende decennium cruciaal voor de toekomst van de planeet. Dit najaar verwelkomt het Verenigd Koninkrijk de grote klimaattop in Glasgow, Schotland. Johnson hoopt dat alle landen nog voor de top besluiten in actie te komen.

Oxfam

“Dit rapport maakt duidelijk dat we nu in het stadium zijn aanbeland waarin zelfbehoud ofwel een collectief proces is ofwel een mislukt proces.” Dat laat de ngo Oxfam weten in een eerste reactie. “Het is het zoveelste bewijs dat de klimaatverandering nu al plaatsvindt en dat de opwarming van de aarde een van de schadelijkste oorzaken is van de toenemende honger, migratie, armoede en ongelijkheid overal ter wereld.”

De voorbije 10 jaar zijn meer mensen uit hun huizen verdreven door rampen die verband houden met extreme weersomstandigheden dan om enige andere reden volgens Oxfam. De organisatie wijst op de verantwoordelijkheid van rijke landen om eerst hun emissies terug te dringen en vervolgens hun klimaatschuld aan de ontwikkelingslanden in te lossen door de financiering op te voeren. Zo kunnen ze hen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Volgens Oxfam wordt de klimaattop in Glasgow een ‘alles of niets’-verhaal.

Amerikaanse klimaatgezant John Kerry

De Amerikaanse presidentiële klimaatgezant John Kerry, die onder ex-president Barack Obama nog Minister van Buitenlandse Zaken was, hamert op een stevige koerswijziging. “Wat de wereld nu nodig heeft, is echte actie. Alle grote economieën moeten zich verbinden tot agressieve klimaatmaatregelen in dit kritieke decennium”, laat Kerry weten in een reactie op het rapport.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres

“De alarmbellen zijn oorverdovend, en het bewijs is onweerlegbaar: broeikasgasemissies door verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing verstikken onze planeet en brengen miljarden mensen in onmiddellijk gevaar”, meldt Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het rapport van zijn klimaatwerkgroep. “Dit rapport moet de doodsklok luiden voor steenkool en fossiele brandstoffen, voordat ze onze planeet vernietigen.”

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Beeld REUTERS

Greta Thunberg

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zegt ‘niet echt verrast te zijn door het VN-klimaatrapport’. “Het bevestigt wat we al weten uit duizenden eerdere studies en rapporten: dat we ons in een noodsituatie bevinden. Het is een solide maar voorzichtige samenvatting van de momenteel beschikbare kennis”, schreef ze op haar sociale media. “Het is aan ons om moedig te zijn en beslissingen te nemen op basis van het wetenschappelijke bewijs dat in de rapporten wordt geleverd.”

Eurocommissaris Frans Timmermans

Volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, die tevens eurocommissaris is voor klimaat, zegt dat het recente VN-rapport aantoont hoe ‘immens dringend’ de strijd tegen de klimaatverandering is. Hij roept op tot globale eenheid en strengere maatregelen. Timmermans waarschuwt al langer voor moedeloosheid in de klimaatzaak. “Op de volgende klimaattop komend najaar moet de wereld zeggen dat het genoeg is geweest”, twittert hij.

Vicevoorzitter van de europese Commissie Frans Timmermans Beeld BELGA

De Klimaatcoalitie

Ook de Belgische vzw Klimaatcoalitie laat in een reactie weten dat het nieuwe VN-rapport een ongezien signaal is in aanloop naar de klimaattop in Glasgow. “Er is een doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken”, zegt Lien Vandamme, woordvoerster van de Klimaatcoalitie. Op 10 oktober komt de vzw, die meer dan 80 klimaatorganisaties bundelt, op straat voor een strenger Belgisch klimaatbeleid. “Wij zullen geen loze beloftes meer aanvaarden. Het is hoog tijd om onze samenleving te herstellen en heruit te vinden.”

Greenpeace

Ten slotte roept Greenpeace België, dat lid is van de Klimaatcoalitie, op tot een uitstootreductie van 65 procent tegen 2030. Momenteel wil Europa met de Green Deal tegen dan een uitstootreductie van 55 procent behalen. “Nooit eerder was er zoveel wetenschappelijk bewijs dat de extreme weersomstandigheden waar we mee geconfronteerd worden, een gevolg zijn van de klimaatopwarming”, zegt woordvoerder Zanna Vanrenterghem van Greenpeace België.

In Nederland eist Greenpeace dat een nieuw kabinet in het regeerakkoord moet besluiten om de klimaatdoelstellingen te verhogen, in lijn met de opwarming van de aarde. “Het nieuwste rapport is kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat als we nu niet snel en ingrijpend handelen. We moeten naar deze wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren”, aldus de Nederlandse tak van de milieuorganisatie.

Volgens Greenpeace maakt het wereldwijde politieke onvermogen om de uitstoot van fossiele brandstoffen naar beneden te brengen nu al slachtoffers. “Overstromingen, grote bosbranden en droogtes, overal worden gemeenschappen getroffen door extreem weer. Dit rapport mag niet verstoffen op de plank terwijl onze politici eindeloos formeren”, aldus de organisatie.