Het federaal parlement boog zich donderdag over ‘pipigate’. Minister Van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) moest daarbij helderheid scheppen over zijn vrienden die tegen een politiecombi plasten, en of hij daar al dan niet van afwist. Politiek journalist Stavros Kelepouris legt uit hoe dat ging.

Mogen we zeggen dat dit een bijzondere zitting was?

“Dat is een understatement. Van alle ‘-gates’ die ik me voor de geest kan halen, is pipigate wellicht de vreemdste. Minister Van Quickenborne moest uitleggen dat er stevig gedronken was op zijn verjaardagsfeestje, dat hij ook niet meer helemaal weet wat er precies gebeurd is, en dat zijn lichaamshouding op de camerabeelden kan lijken op een plasbeweging maar volgens een vriend - die ook dronken was - wellicht ging om een ‘luchtgitaarsolo’. Van Quickenborne gaf toe dat hij daarin ‘gespecialiseerd’ is. Ondertussen toonde hij de beelden van zijn eigen camera op groot scherm, om zijn punt te staven. Pure kolder.

“Ook het debat over zijn verklaringen was soms surreëel. Iedere partij wou heel graag benadrukken dat plassen tegen een combi nogal marginaal is. Yngvild Ingels (N-VA) vroeg zich af of er geen struiken waren om tegen te plassen. Ik denk niet dat zo’n vraag nog veel te maken heeft met de controlerende rol van een Kamerlid. Je kreeg vooral het gevoel dat het parlement zelf niet wist wat ze met deze absurde zitting aan moesten, en de gelegenheid dan maar aangreep om al hun kritiek op Van Quickenborne boven te halen.”

Deze zitting was dus een maat voor niks?

“Nee, toch niet. Zoals collega Bart Eeckhout eerder deze week al schreef: pipigate is geen fait divers. Het toont hoe camera’s in het straatbeeld grote privacyrisico’s met zich meebrengen. Uitgerekend Van Quickenborne heeft dat altijd met de glimlach weggewuifd. Hij moest nu zelf vaststellen: ‘Het is surreëel dat ik elke seconde van die avond zo uit de doeken moet doen.’

“En natuurlijk is de hele zitting ook een bewijs van de erg moeilijke relatie tussen de minister van Justitie en de politiediensten. De vakbonden waren ziedend en eisten het ontslag van Van Quickenborne na het incident. Dat is wel degelijk relevant voor zijn functioneren als minister. Maar of deze zaak nu zijn kop zal kosten, valt te betwijfelen. Zelf zei Van Quickenborne dat hij in de commissie nog steeds met de vakbonden kan samenwerken, ondanks de onenigheid over de politielonen en -pensioenstelsels. Hij excuseerde zich weliswaar omstandig voor het plasincident, dat volgens hem getuigde van weinig respect voor de veiligheidsdiensten.”

Van Quickenborne zat wel degelijk in politieke problemen: het leek erop dat hij gelogen had. Heeft hij daar klaarheid in kunnen scheppen?

“Niet helemaal. Als hij een plasgebaar gemaakt had, wees dat er mogelijk op dat hij die avond zelf al wist dat zijn vrienden de politiewagen bewaterd hadden. Zoals gezegd: Van Quickenborne had te diep in het glas gekeken, en moest dus ook toegeven dat hij het allemaal niet meer zo goed wist. Volgens een vriend was het geen plasgebaar maar luchtgitaar. Maar, zo zei de minister: zelfs als het wel een plasgebaar was, dan bewijst dat toch niet dat ik afwist van de eerdere incidenten? Formeel heeft hij gelijk, maar qua verdediging kwam dat toch niet heel overtuigend over.”

Blijft deze zaak hem dan toch nog achtervolgen?

“Vermoedelijk niet. De Kamerleden deden heel erg hun best om hier alsnog een groot schandaal uit te puren en zochten gretig naar een tegenspraak in de verklaringen van Van Quickenborne. PVDA maakte er een zaak van klassenjustitie van: gewone arbeiders die veroordeeld worden voor wildplassen, krijgen nooit zo'n kans om zich te verdedigen. De Kamerleden wreven hem ook aan dat hij niet zomaar de beelden van zijn bewakingscamera mocht tonen.

“Maar de essentie van de zaak is dat vrienden van hem tegen een combi hebben geplast. Van Quickenborne deed dat niet, en met de beelden van zijn eigen camera kan je ook niet bewijzen dat hij van het wildplassen op de hoogte was. Het was allemaal misschien niet zo stichtend op dat feestje, maar een staatszaak hoeft dat niet te zijn. Tenzij de politiebeelden alsnog iets anders aantonen, is deze zaak hiermee gesloten.

“Als dit incident ergens blijft nasmeulen, dan zal het in de buitenlandse pers zijn. Die lachten zich de afgelopen dagen al een breuk met ‘pipigate’. En met deze aparte zitting in het parlement hebben ze genoeg materiaal om nog eens een item in de talkshows te vullen.”