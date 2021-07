Van Aert sprint naar zege op de Champs-Elysées en wint derde keer in de Tour

De slotrit van de Ronde van Frankrijk richting Parijs, ‘t is meer traditie dan een echte koers. De tweede opeenvolgende eindzege van Tadej Pogacar was al opgeschreven, enkel de ritzege op de Champs-Elysées stond nog op het spel. Mark Cavendish won in het verleden al vier keer in Parijs, maar vandaag zou een zege toch nog een tikkeltje specialer zijn: met een 35ste ritzege ooit zou de Brit alleen recordhouder worden, ten koste van Eddy Merckx.

Voor het zo ver kwam, stond eerst nog de klassieke parade richting het lokale circuit op het programma. Pogacar en z’n UAE-ploegmaats lieten zich gewillig fotograferen. De Sloveen nam zelfs de tijd om de bollentrui van Wout Poels - die op het podium wel om Pogacars schouders zou hangen - te signeren. En samen met landgenoten Matej Mohoric en Luka Mezgec bracht ‘Pogi’ een eerbetoon aan Primoz Roglic, de uitdager die de Tour moest verlaten na een val.

Eens op de Champs-Elysées brak het eerste aanvalsgeweld meteen los. Brent Van Moer geraakte bij een eerste poging niet weg, maar kende meer succes in een later offensief. Samen met Michael Valgren en Ide Schelling reed ie een tijd lang alleen voor het peloton uit. Daar nam Deceuninck-Quick.Step het leeuwendeel van het werk op de schouders, af en toe bijgestaan door een pion van Alpecin-Fenix of Team DSM.

Toen Van Moer en co gegrepen werden, was het snel duidelijk dat we naar de aangekondigde massasprint gingen. Daarin werd Van Aert uitstekend gepiloteerd door Mike Teunissen, terwijl Cavendish uit het wiel van de Belgische kampioen moest komen. Van Aert ging van ver aan, maar hield sterk stand en boekte z’n derde ritzege. Jasper Philipsen strandde uiteindelijk nog maar eens op de tweede plaats, ‘Cav’ werd derde. Geen nummer 35 dus. Eddy Merckx zal Van Aert toch een beetje dankbaar zijn.