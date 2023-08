‘Van Aert kan simpelweg niet wat Van der Poel kan in eendagswedstrijden. Punt uit’: Hans Vandeweghe over het WK

Over dit WK valt veel te vertellen, maar niet dat het gelogen heeft. Hoe hard glanst deze regenboogtrui bij Mathieu van der Poel?

Vandeweghe: “De manier waarop hij wegrijdt, valt en de tegenstand dan uiteindelijk nog op meer dan anderhalve minuut rijdt, dat is een zelden geziene, bijna heroïsche prestatie. We hebben de afgelopen jaren nochtans al veel straffe stoten gezien. Het draadje van zijn schoen heeft hij gewoon losgetrokken, dan eindig je bijna op één schoen. Typisch Van der Poel, op pure adrenaline kan hij zo veel uit dat lijf halen.”

Valt dit te vergelijken met de manier waarop Jonas Vingegaard de Tour de France in de tijdrit naar zijn hand zette?

“Dit is een eendagswedstrijd, en dan nog op een intervalparcours dat Van der Poel moet liggen, met bijzonder veel draaien en optrekken, telkens hard rijden tussen die bochten in. Echt iets voor de veldrijder. Daarnaast beschikt hij over een ongelooflijke techniek, en over de fond om 270 kilometer te blijven gaan.

“Al het gedoe op de Olympische Spelen in Tokio (waar hij viel in de mountainbikewedstrijd, MIM) en het hotelincident op het WK van vorig jaar is hiermee vergeten. Hij won ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, dan ben je de beste eendagsrenner van 2023.”

Wout van Aert heeft zilver beet. Mag hij daarmee tevreden zijn, of moet hij straks weer ‘sorry Hans’ tweeten?

(lacht) “Hij moet voor de zoveelste keer het trapje net onder Van der Poel bestijgen, net zoals op het WK veldrijden dit jaar. Maar hij mag tevreden zijn. Neen, hij moet tevreden zijn. Zeker voor dit soort wedstrijd is Van Aert gewoon minder gemaakt als renner. Hij kan niet wat Van der Poel kan, die is simpelweg de betere eendagsrenner. Punt uit.”

Er was vooraf kritiek op de bochtrijke omloop in Glasgow, een kermiskoers volgens sommigen. Maar de top vier is, weliswaar in een andere volgorde, dezelfde als in de Ronde van Vlaanderen dit jaar. Welke rol heeft het parcours dan gespeeld?

“Het blijft een raar, atypisch parcours met al die bochten. Lelijk qua decors ook. Deze uitslag zegt vooral veel over de renners. Zij maken de wedstrijd, zij maken het zo mooi. De Denen hebben de koers vroeg hard gemaakt, andere landen vlogen er nadien in, en ook de Belgen reden veel. Achter elke bocht werden er een paar doodgeknepen.

“De UCI moet volgens mij overwegen om in de toekomst vaker een WK op stratencircuits te houden. Het publiek is makkelijker te controleren en de omlopen zijn spectaculair en inspannend, wat veel zin geeft om van in het begin te koersen. De Ronde van Vlaanderen heeft trouwens al lang een stap in die richting gezet.”

José De Cauwer noemde het harde koersverloop deel van het nieuwe wielrennen. Volgt u hem?

“Dit is voor mij de meest spectaculaire periode van het wielrennen, en ik heb Lance Armstrong meegemaakt. Ik geloof nog steeds niet dat wielrennen een wereldsport kan worden, maar als er een periode is waarin het kán lukken, dan wel deze. Er is zo veel spektakel, zo veel goesting om te koersen, op 100 kilometer van de meet geven ze er gewoon een keiharde lap op. De wielerliefhebber is nog nooit zo op zijn wenken bediend.”

Sommige mensen vinden dat verdacht.

“Dat zijn mensen die er weinig van afweten. Er wordt totaal anders getraind dan twintig jaar geleden, op vlak van voeding zijn er gigantische stappen gezet. Kijk alleen naar van der Poel: op het WK 2019 in Harrogate kreeg hij een hongerklop van jewelste, hij kreeg gewoon niks meer binnen. Hij heeft leren eten. Tot op de laatste helling kon hij op de trappers blijven staan.

“Armstrong reed de Tour nog op confituur- en rijsttaartjes uit Izegem, moet je weten. Er is op dit moment geen reden om verdachtmakingen aan te zwengelen.”

Beeld Photo News

De Belgen dan. Klopte het plan van bondscoach Sven Vanthourenhout?

“De realiteit van zo’n WK met verschillende kopmannen is: het is elk voor eigen vel, iedereen heeft ook eigen helpers mee. Maar op een paar kleine momenten na was er niet echt verdeeldheid binnen de ploeg. Evenepoel heeft gedaan wat hij moest doen. Hij voelde dat hij niet super was - dat remmen en optrekken is ook niet echt zijn ding - en heeft toen de koers nog wat hard gemaakt met een paar versnellingen.

“Jasper Philipsen is een ander verhaal. Hij loste erg vroeg en dat is een beetje waarvoor gevreesd werd. Hij heeft ervoor gekozen om verschillende na-Tourcriteria te rijden, hij heeft gepakt wat er te pakken viel en dat is niet de beste voorbereiding. Of de bondscoach dan niet beter voor een extra knecht had gekozen? Dat had niks aan dit resultaat veranderd.”

Wat met de uitspraken van Patrick Evenepoel, die in een podcast van La Dernière Heure hintte op een transfer van zijn zoon? Die reageerde voor de wedstrijd erg geagiteerd.

“Ja, de uitspraken van papa Evenepoel zullen in het hoofd wel gespeeld hebben. Ik verwacht de komende maanden nog wel wat evoluties in dat verhaal waar we met zijn allen erg verbaasd van zullen zijn.”

Wat leert deze wedstrijd ons over het WK bij de vrouwen komend weekend, en de kansen van Lotte Kopecky?

“Met alle respect voor Kopecky, ik denk niet dat ze tegen Demi Vollering een kans maakt. Het ploegbelang zal niet meespelen, het wordt Nederland tegen Belgie, en dan lijkt het parcours meer op het lijf van Vollering geschreven. Misschien is er iets mogelijk als ze op zijn van der Poels kan wegspringen en er wordt daarachter geaarzeld. Die versnelling heeft Kopecky, en ze kan ook tijdrijden. Het loont in Glasgow om van relatief ver aan te gaan, dat zag je in alle wedstrijden tot nu toe.”