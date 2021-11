Van aangescherpte quarantaineregels tot gesloten grenzen: wereld zet zich schrap voor omikronvariant

Hoewel de omikronvariant pas vorige week woensdag voor het eerst gesignaleerd werd, in Zuid-Afrika, veroorzaakt hij sindsdien grote bezorgdheid bij experts en beleidsmakers. De variant zou erg besmettelijk zijn en veel mutaties tegenover het oorspronkelijke virus vertonen. Daardoor is hij misschien beter bestand tegen de bestaande vaccins, al zijn er meer gegevens nodig om daar zeker van te zijn.

Vrijdag riep de Europese Commissie lidstaten al op om het vliegverkeer naar landen in zuidelijk Afrika op te schorten, maar op dat moment had de virusvariant Europa al bereikt. Vrijdag meldde België een eerste omikronbesmetting. Zaterdag werden ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië enkele gevallen ontdekt. De grootste cluster in Europa tot nog toe werd in Nederland vastgesteld. Minstens dertien passagiers van twee vluchten uit Zuid-Afrika testten daar vrijdag positief.

Naast het collectieve inreisverbod voor gebieden in het zuiden van Afrika namen verschillende landen tijdens het weekend extra maatregelen om de opmars van de omikronvariant tegen te gaan. Zo kondigde het Verenigd Koninkrijk aan dat alle reizigers voortaan op de tweede dag na hun aankomst een PCR-test moeten afleggen. Tot ze het resultaat hebben, horen ze zich te isoleren in een van de ‘coronavirushotels’ die de overheid inrichtte. Israël gaat nog een stap verder en sloot zijn grenzen zondagavond voor alle buitenlanders.