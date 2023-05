Van 500 miljoen naar 4,9 miljard euro: hoe de Boerenbond jaar na jaar rijker wordt

De Boerenbond bokst boven zijn gewicht. Een organisatie met minder dan 20.000 leden heeft een zeer belangrijke stem aan tafel. Daar is één overheersende reden voor: de Boerenbond heeft in de loop der jaren een ongelooflijk groot kapitaal bij elkaar gesprokkeld, waarover best geheimzinnig wordt gedaan.

In een interview met De Morgen haalde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) enkele weken geleden zwaar uit naar de lange arm van de Boerenbond, die “5 miljard euro op zijn bankrekening heeft staan”. Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens nuanceerde dat bedrag, ook al in deze krant, maar bleef verder vaag over het geld van de organisatie. Hoe zit dat nu precies?

De Boerenbond zet zich sinds 1890 naar eigen zeggen in voor een sterke en duurzame land- en tuinbouwsector. Dat doet de organisatie op zes domeinen: belangenbehartiging, vorming, netwerking, innovatie, het creëren van draagvlak en adviesverlening. Het brengt ook een wekelijks blad, Boer&Tuinder, uit voor alle actua uit de sector.

De Boerenbond is niet louter een beroepsorganisatie, maar omvat ook de brede Landelijke Beweging met de Landelijke Gilden, Ferm, de Katholieke Landelijke Jeugd en de Landelijke Rijvereniging Vlaanderen. Dat zijn socioculturele organisaties met veel leden. Hun link met de Boerenbond is misschien niet meer zo duidelijk, maar ze is er en voegt wel extra soft power toe.

“De sterk dalende prijzen eind negentiende eeuw betekenden een strop voor de landbouwers”, zegt historica Leen Van Molle (KU Leuven), die een standaardwerk over de geschiedenis van de Boerenbond schreef. “En dus ontstonden een aantal organisaties die de verdediging van de landbouw op zich namen, waaronder de Boerenbond.”

Die groeide al snel uit tot een zeer machtige organisatie, met financiële tentakels die tot ver buiten België reikten. Het is net door die economische hefboom dat de Boerenbond ook in de politiek en in de maatschappij nog een belangrijke stem heeft. Dat heeft alles te maken met de MRBB (voluit Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond), de voor velen onbekende holding die het immense kapitaal van de Boerenbond beheert.

Van 500 miljoen naar 4,9 miljard

Wie de Boerenbond beter wil kennen, moet dan ook een diepe duik nemen in de cijfers van deze vennootschap, die voor meer dan 50 procent eigendom is van de Boerenbond zelf. Verder zijn er nog twee andere aandeelhouders: Arvesta, de holding boven de Aveve-winkels, en het boekhoudkantoor SBB, elk goed voor 23,25 procent van de aandelen.

In 1997 – het jaar waarvan de eerste jaarrekening digitaal te raadplegen is – bedroeg het eigen vermogen 21 miljard Belgische frank (omgerekend was dat om en bij 500 miljoen euro). Amper een jaar later zien we al een verdubbeling, vooral door de fusie van CERA Bank, ABB en Kredietbank. CERA was een vehikel van de Boerenbond en kreeg bij de fusie meer dan 10 procent van het nieuwe KBC in handen.

Zo groeide dat kapitaal als kool, zonder er veel voor te moeten doen. Uit een analyse van de jaarrekeningen blijkt dat de geconsolideerde winst aangroeide met 10 à 20 procent per jaar. De afgelopen 25 jaar bedroeg de aangroei van het eigen vermogen gemiddeld 11,7 procent per jaar. Die aangroei was bijna alleen te danken aan de financiële opbrengsten: de dividenden die uitgekeerd werden van KBC en de meerwaarde van de aandelen doordat KBC de afgelopen jaren ook ontzettend gegroeid is.

Dat KBC de motor is onder de MRBB blijkt uit het feit dat de enige serieuze dip in het eigen vermogen zich voordeed in 2008 en 2009, in volle bankencrisis. Toen ging er meer dan 600 miljoen euro in rook op. Maar daarna herstelde het vermogen zich snel en in 2014 was de dip alweer verleden tijd. Het eigen vermogen groeide zo in 25 jaar tijd van 570 miljoen naar 4,9 miljard euro, bijna een vertienvoudiging. “Wij beheren het als een redelijk en voorzichtig persoon”, zegt Raf Sels, CEO van de MRBB. “De bedoeling is om dat vermogen in stand te houden.”

De bestaansreden van de MRBB is in de eerste plaats de financiering van de activiteiten van onder meer de Boerenbond, de LRV en de KLJ, zo wordt het ook expliciet vermeld op de website van de Boerenbond. Daarvoor wordt een dividend voorzien dat de afgelopen tien jaar schommelde tussen 20 en 40 miljoen euro. De Boerenbond voert aan dat de leden slechts 11 procent van de kosten voor hun lidmaatschap moeten betalen. Maar van de 5,5 miljard euro aan winst is de afgelopen 25 jaar slechts 8 procent aan dividend uitbetaald, 4,4 miljard werd als reserve geboekt.

Intussen is het eigen vermogen dus aangegroeid tot 4,9 miljard euro. Eind 2021 – de laatste jaarrekening die beschikbaar is – stond er 274 miljoen aan geld op de rekening en was er 1,8 miljard belegd. De MRBB beschikt met andere woorden over 2,1 miljard aan middelen die onmiddellijk beschikbaar zijn. Om het in de juiste context te plaatsen: hiermee kan het de dividenden voor de Boerenbond de komende zeventig jaar uitbetalen.

Sels: “Ook als de MRBB geen winst maakt of in een negatief beursklimaat zwaar verlies lijdt mogen wij de beroepsorganisatie niet in de kou laten staan en moeten we nog altijd dat dividend garanderen. In het verleden hebben we onze les wel geleerd. Dat vermogen is zeker geen doel op zich. Maar omdat we het goed beheerd hebben, hebben we het ook fors zien toenemen.”

Superdividend

Verder bestond het vermogen eind 2021 voor 2,6 miljard euro uit participaties die de MRBB heeft bij 72 bedrijven. Daarvan is die in KBC de belangrijkste. Intussen is die 11,45 procent volgens de huidige beurskoers al 3,2 miljard euro waard. Aan het verkopen van die aandelen heeft de MRBB nooit gedacht. Logisch, gezien de hoge dividenden. In 2021 alleen ging het om 165 miljoen euro, vorig jaar kwam daar nog een superdividend van 364 miljoen bij. Ook in 2022 zal de MRBB weer een fantastisch financieel jaar gekend hebben. Deze cijfers worden pas in juni bekendgemaakt.

De aandelen in KBC Groep zijn goed voor 90 procent van de winst van de MRBB. De andere 10 procent komt van de bedrijven die het onder zijn hoede heeft. Denk bijvoorbeeld aan Aveve, hr-kantoor Acerta en boekhoudkantoor SBB. De Boerenbond gaat er altijd prat op dat het deze activiteiten vooral ontwikkelt om de boeren te ondersteunen en dat daar dus niet veel winst op wordt gemaakt. Maar dat is zeer relatief. De marges zijn relatief klein, maar toch leverde het nog altijd een surplus op van gemiddeld 19,6 miljoen euro per jaar. In totaal gaat het om net geen 500 miljoen in 25 jaar. De omzet van alle bedrijven samen is toegenomen tot 1,7 miljard.

De Boerenbond is trouwens niet enkel eigenaar van Belgische bedrijven, maar heeft de afgelopen jaren ook steeds meer overnames gedaan in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Je kunt je afvragen welke strategie daar precies achter zit, buiten het verhogen van de omzet. Volgens de organisatie zelf moet het de Vlaamse boeren extra ondersteuning bieden.

Toch doet dit alles eerder denken aan een grote financiële holding dan aan een belangenvereniging. De Tijd lijstte vorig jaar de Belgische privéconcerns op met een omzet van meer dan 1 miljard euro. Dat waren er slechts 28, waarbij de MRBB op de zestiende plaats stond. Van die 28 concerns boekte alleen kunststoffenreus Ravago meer winst (793 miljoen euro). Er staan slechts twee andere coöperaties in de lijst: Febelco, de groothandel van farmaceutische producten waarvan het kapitaal in handen is van de apothekers, en Belgomilk, een coöperatie die zorgt voor de verspreiding van Belgische zuivel.

Om meteen aan te tonen wat voor een vreemde eend de MRBB is: buiten de omzet, die meer dan 1 miljard euro bedraagt, kunnen de twee andere coöperaties niet meer verschillen van elkaar. Belgomilk heeft een eigen vermogen van 112 miljoen euro en boekte in 2021 een winst van 6,6 miljoen euro. Febelco heeft een eigen vermogen van 129 miljoen euro en boekte in 2021 een winst van 7,9 miljoen euro. Ter herinnering: voor de MRBB was dat 4,9 miljard euro eigen vermogen en 611,7 miljoen euro winst.

Ondanks de hoge omzet kun je bij Febelco en Belgomilk dus wel spreken van echte coöperaties, waarbij de winst zeker niet centraal staat. Daarin verschilt de MRBB grondig. In zoverre zelfs dat je je kunt afvragen wat eigenlijk de bedoeling is op de lange termijn. Als het in dit tempo doorgaat, zal het binnen tien jaar de kaap van 10 miljard euro eigen vermogen ronden. Dan kun je niet meer spreken van een appeltje voor de dorst. Het staat in schril contrast met de situatie van de boeren, die steeds vaker met moeite rond geraken.

Economische lilliputter

De marges worden alsmaar kleiner en het aantal boeren neemt grondig af. De verhalen van landbouwers die miljoenen moeten investeren om gewoon break-even te draaien zijn legio. Waarom wil de MRBB niet bijspringen om de boeren zelf extra te ondersteunen? De schaalvergrotingen waarvoor de Boerenbond zo hard gepleit heeft, hebben wel geleid tot betere omzetcijfers voor de MRBB, maar de boeren zitten met een groot stikstofprobleem.

De Boerenbond voert aan dat het zijn leden op die manier kwalitatieve diensten kan bieden tegen scherpe prijzen. “Dat is trouwens niet uniek voor België”, zegt professor Van Molle. “Ook in het buitenland hebben boerenorganisaties speciale spaar- en kredietkassen, verzekeringen en technische ondersteuning voor de boeren gecreëerd. Het unieke in België is wel dat al die activiteiten onder één paraplu gebleven zijn en dat er niet echt een verzelfstandiging is gebeurd.”

De vraag is alleen waarom zelfs in moeilijke tijden nog zoveel winst wordt geboekt. Wie de cijfers van de MRBB bekijkt, denkt eerder te maken te hebben met een beursgenoteerde holding dan met een coöperatie. In dat geval zou het een sterk aandeel opleveren met een mooi rendement.

In plaats van financiële ondersteuning krijgen boeren vaak een spreekverbod als het over de Boerenbond gaat. In Pano getuigde een landbouwer hoe ze achteraf door een consulent was aangesproken op haar getuigenis in het programma.

Het contrast tussen de boeren zelf en de Boerenbond is financieel nooit groter geweest dan vorig jaar. Waar er bij het ontstaan van de Boerenbond in 1895 nog bijna 800.000 Belgische boeren waren, waren er anno 2022 nog slechts 35.192 landbouwbedrijven in ons land. Geen wonder, financieel is het geen pretje om momenteel landbouwer te zijn. Het is zwaar werk, ze moeten veel uren kloppen en toch krijgen ze het financieel steeds moeilijker omdat de supermarkten met kleine marges werken en de boeren verplicht zijn om hun producten goedkoop te verkopen.

De volledige landbouwsector creëert momenteel een bruto toegevoegde waarde van 3,2 miljard euro, of amper 0,8 procent van het bruto nationaal product. Peanuts vergeleken met de bouwsector (22 miljard), de industrie (64,6 miljard) en de diensten (314,2 miljard). Het is dus een lilliputter geworden, maar wel met een ontzettend rijke sectororganisatie. Opmerkelijk: de omzet van de MRBB bedroeg in 2021 1,7 miljard euro, de helft van de volledige omzet van de Belgische landbouw, tuinbouw en visserij. Er zijn zo’n 23.300 Vlaamse landbouwbedrijven, waarvan er 16.000 lid zijn van de Boerenbond. De MRBB beschikt over een totaalvermogen van 4,9 miljard euro. Dat betekent dus dat er voor elk lid van de Boerenbond theoretisch een vermogen is van 306.250 euro.

Momenteel vertegenwoordigt de Boerenbond nog slechts twee derde van alle Vlaamse landbouwers, het gaat om minder dan 20.000 leden. Toch heeft hij een enorme stem binnen het beleid. Zo zit hij als enige sectororganisatie in de Groep van Tien, het sociaal overlegorgaan van werkgevers en werknemers. Ook binnen de cd&v heeft hij nog altijd een enorm grote invloed. Zo komt de huidige Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens uit de partij. Het ministerie van Landbouw is al jaar en dag in handen van een christendemocraat.

Ook experts menen dat zo’n welvarende organisatie eens moet nadenken over wat precies de bedoeling is van al dat geld. “Het contrast tussen de goed boerende MRBB en de boeren zelf, die het alsmaar moeilijker hebben om rond te komen, is toch een problematische zaak”, zegt Van Molle.

Zo zou de holding een hoger dividend kunnen uitkeren aan de Boerenbond, om zo de boeren extra te ondersteunen. Maar dat is niet aan de orde. “De systemen werken, we hebben die te gepasten tijde geëvalueerd”, zegt Sels. “We zullen daar dus niet meteen aanpassingen aan doen. In vergelijking met andere beroepsorganisaties is het lidgeld bij de Boerenbond bijzonder laag. Hij krijgt nu toch een mooi bedrag waar men veel mee kan doen. Er is geen enkele reden om dit te verhogen. We moeten ook voldoende buffer hebben indien een van de bedrijven waarin we participeren extra kapitaal nodig zou hebben.”

Zo komt de clash tussen landbouw en natuur niet helemaal onverwacht. Een schaalaanpassing naar kleinere boerderijen zou het omzetcijfer van de MRBB onder druk zetten. Het is maar de vraag in hoeverre de coöperatie dat zal zien zitten. De afgelopen weken stond ze in ieder geval zwaar op het gaspedaal om te protesteren tegen het stikstofakkoord.

Bij de MRBB vinden ze het jammer dat de financiën altijd met een scheef oog bekeken worden. “Ja, we hebben inderdaad een grote spaarpot, maar men zou eigenlijk fier moeten zijn op de participaties die wij genomen hebben en de rol die wij spelen”, zegt Sels. “Wij zijn toch een Vlaamse holding die internationaal actief is. Met onze bedrijven en participaties dragen wij bij aan het Vlaamse en Belgische economisch weefsel, met een belangrijke toegevoegde waarde voor onze klanten en onze medewerkers. Dat mag ook beklemtoond worden. En dat gebeurt niet op kap van onze boeren en tuinders. Integendeel, we pompen meer middelen in de sector dan wat we eraan verdienen.”