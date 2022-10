Van 240 naar 49 manschappen in het bataljon: achtergelaten Russische notities tonen paniek aan het front

Militaire documenten van een Russische eenheid ten zuiden van Charkiv geven een ontluisterend beeld van de invasiemacht. Soldaten die weigeren bevelen op te volgen, deserties, tekort aan munitie en constante angst bepaalden het beeld in Balaklia.

De notities, briefings en andere documenten, waarvan persbureau Reuters er ruim duizend onderzocht, werden gevonden in een militair hoofdkwartier in het plaatsje Balaklia, zo’n negentig kilometer ten zuidoosten van Charkiv. De Russen moesten in september met de staart tussen de benen vluchten, tijdens het onverwacht succesvolle offensief van het Oekraïense leger in het noordoosten.

Het materiaal, en gesprekken met bewoners en vijf militairen die in Balaklia dienden, laat zien hoe de strijd verloopt in een oorlog waarover de media amper kunnen berichten. Vooral de raketaanvallen met het Amerikaanse Himars-systeem, dat heeft gezorgd voor een kentering van de oorlog, zorgden voor grote paniek onder de Russen. Weken voor de vernederende Russische terugtrekking begonnen de Oekraïners de militairen in en rond Balaklia te bestoken met de precisieraketten. Vooral commandoposten waren een belangrijk doelwit.

‘Het is net roulette’, aldus een Russische officier over de voortdurende angst voor de precisie-aanvallen. Hij was drie maanden gelegerd in het gebied en verloor een vriend die doodbloedde na een aanval op een commandocentrum in een naburig dorp. ‘Je hebt geluk of je hebt geen geluk’, zei hij tegen Reuters. ‘De granaten kunnen overal neerkomen.’

NEW: We reviewed more than a thousand pages of Russian military documents left behind in a command bunker in Balakliia, Ukraine. The documents shed new light on Russia's chaotic retreat from the Kharkiv area in Sept. Thread with some of our findings 1/x pic.twitter.com/iUmyKdGo6i — Mari Saito (@saitomri) 26 oktober 2022

Onder de voet gelopen

In juli werden twaalf Russen gedood bij een Himars-aanval. Drie dagen daarvoor had de inlichtingendienst FSB nog gewaarschuwd dat de Oekraïense artilleristen drie Himars-systemen naar het gebied hadden verplaatst. Deze succesvolle aanval zorgde ervoor dat het moreel van de Russen op een dieptepunt belandde.

De documenten, waaronder ook een notitieboekje van een stafofficier, bevestigen de verhalen die al sinds het begin van de invasie de ronde doen over de slechte staat van het Russische leger. De soldaten van het 11de Legerkorps, dat deel uitmaakt van de Baltische Zee-vloot, moesten vanaf juli toezien hoe de tekorten aan materieel en militairen met de dag toenamen. ‘Quadcopters!!!’, schrijft een officier op 19 juli op een document met de dagelijkse briefing. ‘Dringend!’. Zijn eenheid heeft de civiele drones, die gewoon in winkels te koop zijn, hard nodig om erachter te komen wat de Oekraïners uitsproken.

Uren later gaat het Oekraïense leger in het offensief bij het dorpje Hrakove. Een Russische militair meldt het hoofdkwartier in Balaklia, dat is gevestigd in een reparatiewerkplaats, dat ze onder de voet worden gelopen en zich moeten terugtrekken. ‘De munitie raakt op’, schrijft de stafofficier in zijn notitieboek. Een pelotonscommandant weigert een bevel van zijn meerdere op te volgen om zijn soldaten ‘het artillerievuur in te sturen’. Als er versterkingen zijn gestuurd en de Russen het gebied weer onder controle hebben, wordt de balans opgemaakt: zeven doden, 39 gewonden en 17 soldaten worden vermist.

Kapotgeschoten Russische tanks in Balaklia vlak na het terugtrekken van Russische troepen. Beeld NYT

Op de vlucht

Het tekort aan militairen wordt in de weken daarna nog groter. De Oekraïense aanvallen nemen toe en de berichten over een groot offensief worden steeds sterker. De Russen onderscheppen onder andere gesprekken van telefoons die geregistreerd staan in Nederland. Eind augustus, vlak voor het Oekraïense tegenoffensief, is de legermacht in en rond Balaklia voor slechts 71 procent gevuld. Sommige eenheden zijn er slechter aan toe. Zo heeft een van de bataljons nog maar 49 van de 240 militairen over.

Ook is er een tekort aan pantserwagens, antitankwapens, munitie en drones. Op 6 september opent het Oekraïense leger de grote aanval. Kort daarna wordt het commandocentrum in Balaklia geraakt bij een precisieaanval. De lichamen van tientallen Russen worden uit het puin gehaald. Op 8 september zien bewoners hoe Russische soldaten hun wapens weggooien en over de weg op de vlucht slaan.

De schrijver van het notitieboekje, wiens identiteit onbekend is, beschrijft in een van zijn laatste bijdragen hoe hij zijn toekomst ziet. Het is een jaar later en hij woont in een stadje bij de Chinese grens, zo’n zevenduizend kilometer van Balaklia. ‘Ik heb een leuke tijd in Khabarovsk met mijn familie, met mijn vrouw en mijn dochters’.