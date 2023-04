Van 15.000 naar 3.000 aanwezigen: illegale rave Sint-Truiden loopt eindelijk stilaan leeg

“De inspanningen van de politie en de ontradende gesprekken met de aanwezig hebben duidelijk effect,” aldus Michel Carlier van de provinciale veiligheidscel.

De politie hield ontradingsacties in de onmiddellijke zone van het illegaal georganiseerde feest en op de invalswegen naar Sint-Truiden door voertuigen en personen uit het verkeer te halen en te controleren. Zondagavond is gebleken dat een groot aantal van de aanwezigen de site al verlaten had.

“Verschillende locaties en installaties werden inmiddels afgebroken. De politie blijft de aanwezigen aansporen om vreedzaam te vertrekken. Ook medisch lijkt de situatie zich te stabiliseren. Het voorbije uur werd er nog 1 medische interventie uitgevoerd. De politie blijft verder nog steeds in de diepte controleren om de verkeersveiligheid te garanderen. Ook in de onmiddellijke omgeving blijft de politie patrouilleren,” zegt gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA), die met de veiligheidscel de situatie op de voet blijft volgen.

Wat is er aan de hand? Rond half elf vrijdagavond stroomden de eerste mensen in colonne toe aan het militair domein in Kerkom bij Sint-Truiden. Duizenden mensen uit verschillende landen kwamen er samen voor een illegale rave. De politie en de stad Sint-Truiden waren niet op de hoogte. De hele nacht en dag lang werden de buurtbewoners opgeschrikt door het lawaai en de overlast van de aanwezige feestvierders. De politie communiceerde zaterdagochtend bezig te zijn met de rave, maar bevestigde even later dat het hele gebeuren opdoeken geen optie was. “Met de middelen die we hebben, proberen we de rave onder controle te houden. Maar we hebben veertig manschappen ter beschikking om dit op te lossen en er zijn mogelijk 6.000 mensen aanwezig (zondagmiddag was er al sprake van ruim 10.000 feesters, red.)”, zei burgemeester Ingrid Kempeneers daarover. De politie krijgt sinds zaterdagavond wel versterking van de federale politie en Defensie en wil het illegale feest nu gecontroleerd laten uitdoven om te voorkomen dat de situatie escaleert.

Gouverneur Jos Lantmeeters en burgemeester Ingrid Kempeneers. Beeld Bart Borgerhoff

Over organisatoren en wat hen te wachten staat, is momenteel nog veel onduidelijkheid. “We gaan ervoor zorgen dat dit niet straffeloos kan blijven en dat dit in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren”, zei Lantmeeters daarover. “Maar in eerste instantie moeten we van Sint-Truiden weer een veilige plek maken.”

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) vroeg zich eerder op zondag al af waarom federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) nog niet in actie was gekomen om een einde te maken aan de illegale raveparty in Sint-Truiden.

“Veiligheidsbeleid gaat niet in verlengd weekend. Dit is geen onschuldig feestje”, aldus de Vlaamse minister. “Vorder voldoende ordehandhavers, vorder voor mijn part het leger, schakel de stroomeenheden uit, sleep geparkeerde wagens weg, arresteer de dj’s en ontruim het terrein. Zo snel mogelijk.”

Wegslepen lijkt dus niet nodig te zijn nu dat de feestvierders vanzelf lijken te vertrekken.