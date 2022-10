Van 106 naar 19 dollar: BBC-onderzoek toont hoe TikTok winst haalt uit donaties voor Syrische vluchtelingen via livestreams

Eerder dit jaar doken op TikTok veel livestreams op van gezinnen in Syrische vluchtelingenkampen. In de kampen in het noordwesten van Syrië ontdekte de BBC dat dit gebeurt met zogenaamde ‘TikTok-tussenpersonen’, die gezinnen telefoons aanleveren die ze konden gebruiken om de livestreams te maken.

Die tussenpersonen werken samen met aan TikTok gelieerde agentschappen in China en het Midden-Oosten die de families toegang bieden tot TikTok-accounts. Deze bureaus maken deel uit van de wereldwijde strategie van TikTok om livestreamers te werven en gebruikers aan te moedigen om meer tijd op de app door te brengen.

Van 106 naar 19 dollar

In een van de kampen sprak de BBC met twaalf gezinnen die samenwerkten met TikTok-tussenpersoon Hamid Al-Alwa, die een smartphone in het kamp liet circuleren. De man vertelde aan de BBC dat hij de rekeningen van de gezinnen helpt beheren, maar dat de waarde van de donaties die de vluchtelingen ontvangen sterk is gedaald tegen dat het geld zijn bankrekening bereikt.

“Als we als donatie een leeuw krijgen, dan is dat 500 dollar (515 euro, red.) waard”, vertelt Hamid, verwijzend naar een geanimeerde leeuw die op het scherm van de TikTok-gebruiker verschijnt wanneer er een grote som geld wordt gedoneerd. “Tegen de tijd dat dit het wisselkantoor in Al-Dana bereikt, is het amper 155 dollar (160 euro, red.).”

In een van de video’s is te zien hoe een groep vluchtelingen zich verzamelt rond een oudere man. Een meisje naast hem roept herhaaldelijk: “Help me. Ik heb hulp nodig.” In een andere video is te zien hoe een man en drie kinderen kijkers op hun livestream bedanken voor donaties.

Om het giftsysteem van TikTok te testen, liet de BBC een van haar journalisten livestreamen vanaf zijn in Syrië gevestigde TikTok-account. De BBC doneerde via TikTok 106 dollar (109 euro) aan het account van de journalist. Uiteindelijk ontving die slechts 33,03 dollar (34,06 euro). TikTok had 69 procent van de waarde van de schenking afgehouden.

Van de overgebleven 33 dollar ging nog eens tien procent af toen het geld werd opgenomen bij het plaatselijke wisselkantoor. Van het restbedrag hielden de TikTok-tussenpersonen nog eens 35 procent af, waardoor het gezin uiteindelijk slechts 19 dollar (19,60 euro) overhield.

Reactie TikTok

TikTok laat weten “diep verontrust te zijn door de informatie en beschuldigingen die door de BBC naar voor werden gebracht”. Het bedrijf zegt “meteen en streng” op te treden, maar wil niet onthullen hoeveel het precies afhoudt van geld dat tijdens livestreams wordt gedoneerd. TikTok stelt wel dat dit beduidend minder is dan 70 procent.

Een woordvoerder van TikTok meldt het bedrijf accounts had verwijderd die hun richtlijnen aangaande bedelen voor donaties schonden. “Dit soort inhoud is niet toegestaan op ons platform en we breiden ons wereldwijd beleid rond uitbuitend bedelen verder uit”, klinkt het.