Valt straks toch het doek over zaak De Pauw?

De burgerlijke partijen wilden gisteren niet reageren op het onverwachte nieuws dat tv-maker Bart De Pauw geen beroep aantekent tegen zijn veroordeling. Valt straks toch het doek over de zaak-De Pauw?

Tv-maker Bart De Pauw (53) maakte gisteravond via een mededeling bekend dat hij geen hoger beroep aantekent tegen zijn veroordeling. “Ik hoop oprecht dat deze strafzaak na vier jaar kan stoppen; niet alleen voor mezelf, maar ook en vooral voor mijn gezin, mijn familie, mijn medewerkers - en uiteindelijk voor iedereen die in dit dossier betrokken was”, aldus de mededeling die zijn advocaat Michaël Verhaeghe uitstuurde.

De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde de tv-maker op 25 november tot zes maanden cel met uitstel wegens belaging van vijf vrouwen en cyberstalking van een van hen. Bij de straftoemeting werd rekening gehouden met de ernst en het laakbare karakter van de feiten. “De beklaagde had geen enkel oog voor de vraag van de benadeelden om hen niet lastig te vallen, maar focuste zich enkel op zijn nood aan bevestiging en zijn drang om graag gezien te worden”, aldus het vonnis.

De Pauw moet ook een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen aan drie van de slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld.

De partijen hadden dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis, maar het kamp De Pauw legt zich dus neer bij de beslissing van de rechtbank. “We hebben alle techniciteiten van het vonnis met onze cliënt besproken en de mogelijkheid om die te bestrijden”, zegt advocaat John Maes, die samen met Michaël Verhaeghe de verdediging van Bart De Pauw opneemt. “Maar beroep is meer dan alleen iets juridisch: ook het menselijk aspect om nog eens opnieuw zo’n proces door te maken speelt mee. Bart De Pauw heeft geoordeeld dat rust op dit moment belangrijker is dan nog een gevecht. Als advocaat heb ik veel respect voor die beslissing.”

Ook het parket en de vrouwen kunnen hoger beroep aantekenen tegen het vonnis. Ze hebben daarvoor nog vijftien dagen de tijd. De vrouwen wilden gisteren niet reageren op het nieuws dat de tv-maker zich neerlegt bij de beslissing van de rechtbank. “We hebben nog niet samengezeten voor overleg, dus onthouden ons voorlopig van commentaar”, zei Christine Mussche.

Bart De Pauw moest zich verantwoorden voor de belaging en cyberstalking van dertien vrouwen. Acht keer oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende bewijs was om de tv-maker te veroordelen. Zoals bij Maaike Cafmeyer, de actrice die de zaak vier jaar geleden aan het rollen bracht toen ze naar een vertrouwenspersoon bij de VRT stapte om De Pauws grensoverschrijdend gedrag te melden.

In principe zou zij ook apart in beroep kunnen gaan, net als de vijf andere vrouwen wier burgerlijkepartijstelling werd afgewezen. Die kans lijkt klein, omdat ze zich steevast als één blok presenteerden en vertegenwoordigd werden door één advocate. Christine Mussche benadrukte na de uitspraak “dat de veroordeling voor zijn gedrag ten aanzien van vijf vrouwen, ook de anderen sterkt en hen de bevestiging geeft om wat hen is overkomen”.