Valt het doek over het Autosalon?

De organisatie van het Autosalon hangt aan een zijden draadje, nu de grootste autogroepen mogelijk allebei hun kat sturen. Welke toekomst hebben fysieke beurzen nog in de wereld na corona?

Na een jaar noodgedwongen onderbreking moest het Autosalon van Brussel tussen 14 en 23 januari opnieuw de hoogmis van de autowereld worden. Maar plots dreigt het hele evenement, met een half miljoen bezoekers de grootste beurs in ons land, als een kaartenhuis in elkaar te storten. De Tijd en La Libre Belgique berichtten namelijk dat holding D’Ieteren, invoerder van onder meer Volkswagen, Audi, Skoda en Porsche, dinsdag besloten heeft niet deel te nemen aan het Autosalon. Ook Stellantis, dat onder meer Fiat, Chrysler, Peugeot en Opel invoert, is nog niet zeker van deelname. Veel tijd rest er niet, aangezien vrijdag de deadline voor de kandidaturen is. Automobielfederatie Febiac, de organisator van het Autosalon, is nog steeds hoopvol. “Mede door corona lopen de inschrijvingen trager binnen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we nog heel wat antwoorden mogen ontvangen.”

Toch ziet het er beroerd uit. D’Ieteren en Stellantis zijn samen goed voor meer dan de helft van de verkochte auto’s in België, van goedkopere wagens tot en met het luxesegment. Als beide afhaken, hangt de hele organisatie aan een zijden draadje. “De aantrekkingskracht van een autosalon is net dat je als bezoeker langs alle merken kunt wandelen en alle nieuwe modellen kunt zien. Als de helft van de merken afhaakt, heeft zo’n salon nog weinig zin”, zegt marketingexpert Patrick De Pelsmacker (UAntwerpen).

Kostenplaatje

Het autosalon mag dan wel een half miljoen bezoekers trekken, autofabrikanten stellen zich hoe langer hoe meer vragen over de return-on-investment die dat oplevert. De huur van de zaal, de inrichting van de stand en al het personeel doen het kostenplaatje erg oplopen. Daar staat tegenover dat het zwaartepunt van de verkoop naar de dealers verschoven is. Kopers hoeven niet meer naar Brussel af te zakken om van de fameuze saloncondities te profiteren.

Corona heeft er bovendien voor gezorgd dat autofabrikanten van hun website een echte showroom gemaakt hebben, waar je je auto volledig op maat kunt maken en van binnen tot buiten kunt bekijken. “Mensen kiezen bovendien een auto binnen een bepaald segment, wat de keuze sowieso al beperkter maakt”, zegt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick). “Iemand die altijd met een Mercedes gereden heeft, zal niet zo snel een Mazda kopen en omgekeerd. Het autosalon is dus vooral een kijksalon. Wat leuk is voor de bezoeker, maar uiteraard minder interessant voor de fabrikanten.”

Kaarsje branden

Geert Maes, algemeen directeur van het departement Beurzen en Salons van Brussels Expo, brandt alvast een kaarsje dat het Autosalon kan doorgaan. “Dit is het grootste B2C-evenement (business-to-consumer, JL) van de Benelux. Als het wegvalt, zou dat een enorme tegenvaller zijn.” Temeer daar de hele sector van beurzen en salons door corona al anderhalf jaar zo goed als stilligt. Verschillende grote internationale beurzen die deze maand zouden doorgaan, zoals Labelexpo en Busworld, zijn al uitgesteld of afgeschaft. “Pas sinds eind juli weten we dat beurzen onder het handelsprotocol vallen. Maar we merken dat internationale exposanten en bezoekers invliegen er nog niet meteen zal inzitten”, zegt Maes.

Het is de vraag of beurzen en salons zomaar weer de draad kunnen oppikken. Modeweken, zoals de befaamde New York Fashion Week, slagen er niet in alle grote namen en toeschouwers warm te maken voor hun modeshows. In eigen land was de coronacrisis de druppel te veel voor Boek.be, de organisator achter de Boekenbeurs. Door de krimpende bezoekersaantallen voor de Boekenbeurs in Antwerp Expo zat de organisatie al langer in moeilijke papieren.

Standhouders

Toch denkt Van Ossel niet dat fysieke salons en beurzen ten dode zijn opgeschreven, al zeker de professionele beurzen, de business-to-business-evenementen niet. “Denk aan alle vakbeurzen, zoals de Horeca Expo. Daar komen horeca-uitbaters niet alleen om te kijken wat voor producten de standhouders te bieden hebben, maar vooral ook om collega’s en leveranciers tegen te komen. Zo kun je op korte tijd heel veel contacten leggen en de trends zien. Voor zulke zaken zijn fysieke evenementen nog steeds onvervangbaar.”

Batibouw ziet retailexpert Gino Van Ossel niet snel verdwijnen. Beeld Batibouw

Ook consumentengerichte beurzen hebben nog een toekomst, op voorwaarde dat ze voldoende meerwaarde creëren voor zowel standhouders als consumenten. “Een evenement als Batibouw zie ik veel minder snel verdwijnen dan een autosalon. Als je verbouwt, heb je daar een unieke kans om op een paar uur tijd over alles – van de keuken tot de slaapkamer – advies in te winnen. Dat maakt de beleving heel anders.” Ook andere events die het vooral van de fysieke beleving moeten hebben, zoals Seafood World of Megavino, zijn moeilijk te vervangen.

De digitalisering is echter niet terug te draaien. Om als beurs te overleven zal ook daarvan meer gebruik moeten gemaakt worden, denkt Geert Maes van Brussels Expo. “Er zijn nu al beursorganisatoren die een soort matchmaker willen zijn, door bezoekers vooraf een profiel te laten opstellen en dan als matchmaker te opereren. Zo kan iemand die in ramen geïnteresseerd is meteen naar de juiste standhouders gestuurd worden. De toekomst zal hybride zijn, dat is zeker.”