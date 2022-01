Valse e-mails met ‘boosteruitnodiging’ doen de ronde: zo herkent u de oplichters

Oplichters proberen via de valse vaccinatie-uitnodiging persoonlijke gegevens of bankgegevens te ontfutselen. De mail, die afkomstig lijkt van het Agentschap Zorg en Gezondheid, lijkt op het eerste gezicht erg goed op een echte vaccinatie-uitnodiging. Toch zijn er enkele verschillen op te merken. Zo wordt de ontvanger in de valse mail aangesproken met ‘Beste heer/mevrouw’, en niet bij de volledige naam zoals dat het geval is bij de echte versie.

Ook worden de officiële vaccinatie-uitnodigingen - naast de papieren uitnodigingen - enkel verstuurd via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be of via een sms van 8811. Bovendien moet er ook altijd een uitnodiging per brief volgen, benadrukt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

In het geval van een verdachte e-mail of sms, vragen de autoriteiten om die te melden op het e-mailadres verdacht@safeonweb.be. Ook vorig jaar, toen de uitnodigingen voor de eerste en tweede coronaprik massaal de deur uitgingen, deden verschillende valse e-mails de ronde.