Valerie Trouet gaat klimaatcentrum leiden

Twee directeurs zullen het klimaatcentrum leiden. Ella Jamsin (37), doctor in de fysica en zelfstandig consulent, zal de praktische organisatie voor haar rekening nemen. Jamsin is onder meer gespecialiseerd in circulaire economie.

Valerie Trouet (48) wordt wetenschappelijk directeur. Zij is hoogleraar aan de University of Arizona in Tucson in de Verenigde Staten. Trouet wordt wereldwijd geroemd voor haar klimaatonderzoek aan de hand van jaarringen in bomen. Haar boek ‘Wat bomen ons vertellen’ uit 2020 maakte haar ook bekend bij een breder publiek.

Het nieuwe centrum wordt gevestigd in de gebouwen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut in Ukkel en krijgt een budget van 2 miljoen euro per jaar en, om te beginnen, een personeelsbestand van een tiental mensen.

Het centrum zal ook de huidige federale klimaatprogramma’s beheren - een budget van 10 miljoen voor de komende vier jaar - en zal een beroep kunnen doen op de 80 federaal gefinancierde onderzoeksposten bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut, het Instituut voor Natuurwetenschappen, het Instituut voor Aëronomie, het Centraal Afrikaans Museum, het Princess Elisabeth Polar Station, enz.

Het zal geen onderzoeksinstituut als zodanig zijn, maar eerder een structuur die het werk van talrijke instellingen die zich met het klimaat bezighouden, zal coördineren, organiseren en sturen.