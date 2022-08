Vaker opgezocht dan Donald Trump en Kim Kardashian: wie is de vrouwenhatende ster die voortdurend de TikTok-regels schendt?

De Brits-Amerikaanse kickbokser, die poseert met snelle auto’s, geweren en zichzelf afschildert als een sigaarrokende playboy, heeft het in verschillende van zijn filmpjes over het slaan en wurgen van vrouwen, het vernielen van hun bezittingen en beletten dat ze uitgaan.

“Het is knallen met de machete, boem in haar gezicht en grijp haar bij de nek. Shut up bitch”, zegt hij in een video, waarin hij voordoet hoe hij een vrouw zou aanvallen als ze hem zou beschuldigen van vreemdgaan. In een andere video beschrijft hij hoe hij de spullen van een vrouw uit het raam gooit. In een derde video noemt hij een ex-vriendin die hem ervan beschuldigde haar te hebben geslagen – wat hij ontkent – een “domme hoer”.

Hij vindt ook dat slachtoffers van verkrachting “verantwoordelijkheid” moeten dragen voor hun aanvallen en gaat uit met vrouwen van 18-19 jaar omdat hij ‘een stempel’ op hen kan drukken, klinkt het nog.

Hoewel de vrouwenhaat overduidelijk is, is Tate razend populair op TikTok, waar zijn video’s alles bij mekaar meer dan 11 miljard keer bekeken zijn.

Zelfhulpgoeroe

Op het platform presenteert hij zich als een soort zelfhulpgoeroe, die zijn overwegend mannelijke fans een recept aanbiedt om geld te verdienen, meisjes te versieren en te “ontsnappen aan de matrix”.

In amper enkele maanden tijd is Tate van bescheiden gebruiker uitgegroeid tot een van de meest besproken personen ter wereld, of toch op internet. Ter illustratie: in juli waren er meer Google-zoekopdrachten voor zijn naam dan voor Donald Trump of Kim Kardashian, toch geen obscure medemensen.

Beeld rv

Die rise to fame kwam er niet toevallig. Uit onderzoek van de Britse krant The Observer blijkt dat volgelingen van Tate de opdracht kregen om sociale media te overspoelen met zijn video’s. Daarbij werden de meest controversiële clips gekozen om een maximum aan views en engagement te bereiken.

Die strategie werpt ook financieel zijn vruchten af. In minder dan drie maanden kreeg Tate 127.000 volgers. Wellicht verdiende hij daardoor ook miljoenen, als je rekent dat zijn volgers 46 euro per maand betalen om lid te worden van ‘Hustler’s universitaire gemeenschap’. Zijn fans zijn vooral (jonge) mannen uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Regels TikTok

Heel wat van de inhoud van Tates filmpjes is in strijd met de regels op TikTok, dat onder meer vrouwenhaat expliciet verbiedt. Op Twitter werd hij eerder al gebannen omwille van racistische, homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken.

Toch lijkt TikTok maar weinig te hebben gedaan om de verspreiding van Tate te beperken of de verantwoordelijke accounts te bannen. In plaats daarvan heeft Tates populariteit TikTok in de mainstream gebracht door toe te staan dat clips van hem zich verspreiden en door ze actief te promoten bij jonge gebruikers.

Big Brother

Helemaal onbekend was Andrew Tate overigens niet. In zijn twintiger jaren werkte hij als tv-producer, terwijl hij kickbokste. Hij won zelfs enkele wereldtitels.

In 2016 leek zijn carrière in het openbaar al voorbij te zijn toen die nog maar net begonnen was, toen hij bij zijn deelname aan Big Brother uit het huis werd gezet vanwege een video waarop te zien was hoe hij een vrouw met een riem sloeg. Kort daarna dook een tweede video op, waarin hij een vrouw vraagt de blauwe plekken te tellen die hij haar zou hebben toegebracht. Zowel Tate als de vrouwen ontkenden dat er sprake was van mishandeling, en zeiden dat de clips seks met wederzijdse toestemming lieten zien.

De controverse die hij veroorzaakt, leverde Tate enkele opvallende ontmoetingen – en nog meer bekendheid – op. Zo verscheen hij op InfoWars, de podcast van complotdenker Alex Jones. Hij ontmoette ook Donald Trump Jr. en postte na afloop dat “de Tate familie de Trump-familie volledig steunt”.

In het Verenigd Koninkrijk zocht hij het gezelschap op van oerbrexiteer Nigel Farage, en zou hij banden hebben met de extreemrechtse activist Tommy Robinson.