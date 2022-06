Vakbondsmanifestatie legt luchthaven morgen plat. Hier kan u nog hinder verwachten door staking

“De laatste weken horen we verhalen over mensen die op het werk douchen om thuis energie te besparen, of zelfs daar slapen omdat het te duur is elke dag over en weer te rijden met de auto”, vertelt Gina Heyrman van ABVV over de bagage-afhandelaars op de luchthaven van Zaventem. “Dat zijn mensen met, net als het veiligheidspersoneel, laagbetaalde jobs op moeilijke uren en een hoge werkdruk. Voor hen is de dalende koopkracht een zeer reëel probleem.”

De socialistische vakbond trekt daarom samen het de collega’s van ACV en ACLVB de Brusselse straten op. De manifestanten eisen een hoger minimumloon en structurele maatregelen om de hoge energieprijzen op te vangen. Daarnaast willen ze betere en betaalbare openbare diensten zoals kinderopvang. Doorn in het oog is ook de loonnormwet, die de onderhandelingsmarge over de lonen beperkt. “Iedereen moet kunnen leven van zijn werk”, zegt Marie-Hélène Ska van het ACV.

Scholen

Er wordt verwacht dat deze nationale actiedag behoorlijk wat volk op de been zal brengen en dat daardoor de dienstverlening van De Lijn en MIVB verstoord zal zijn. Treinen zouden wel normaal rijden, maar de NMBS roept reizigers op om wegens de verwachte drukte de spitsuren te vermijden. “Het is natuurlijk afwachten hoeveel spoormedewerkers afzakken naar de manifestatie”, zegt Heyrman.

De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend, waardoor het personeel van scholen in Vlaanderen en Brussel kan meestaken. In Gent zal het onderwijspersoneel in de voormiddag aan de Stadshal manifesteren. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, die de staking ‘onnodig’ en ‘onverantwoord’ vindt, vreest voor aanzienlijke hinder: “Een rondvraag leert dat sommige bedrijven in de privésector erg hard getroffen zullen worden en de productie gedwongen zullen stilleggen.” Volgens de vakbonden hebben zij daarover geen signalen ontvangen.

Personeelstekort

De grootste stakingsbereidheid wordt verwacht bij het veiligheidspersoneel van G4 en de bagageafhandelaars op Brussels Airport: op dit moment is ruim twee derde van alle geplande vluchten geschrapt. “We verwachten wachttijden tot acht uur aan de securityscreening”, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. Wie toch naar de luchthaven afzakt, wordt gevraagd om goed op tijd te komen, zelf eten en drinken mee te nemen en liefst met alleen handbagage te reizen. In de luchtvaart belooft het alleszins een verhitte week te worden: vanaf vrijdag begint het Belgische cabinepersoneel van Ryanair aan een driedaagse staking voor betere werkomstandigheden.

Drie weken geleden legden de openbare diensten al het werk neer, waarbij ze ook onder meer maatregelen eisten tegen de dalende koopkracht. De algemene sociale onrust is wellicht ook te verklaren door personeelsschaarste, zegt arbeidsmarktexpert Sarah Vansteenkiste (KU Leuven). “Neem nu de luchthaven: de afgelopen twee jaar hebben de medewerkers daar moeten inboeten op loon, maar zij zien nu de vraag weer aantrekken. Het personeelstekort leidt niet alleen tot een hogere werkdruk, ze weten ook dat er extern veel vacatures zijn. Dat versterkt hun onderhandelingspositie.”