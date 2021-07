Vakantieland ziet besmettingen stijgen? Belgische reizigers blijven gaan

Belgische reizigers laten zich niet meteen afschrikken wanneer hun vakantiebestemming plots oranje of rood kleurt op de coronakaart. Dat zeggen luchtvaartmaatschappijen en touroperators. ‘Van wie al geboekt heeft, haakt hoogstens één op de tien af. Nieuwe boekingen zijn wel minder talrijk.’

De Europese coronakaart is de voorbije weken veelkleuriger geworden. Groen heeft in heel wat gebieden plaats moeten ruimen voor minder gunstige kleurtjes. Spanje kleurt rood, Portugal kleurt rood, de Griekse eilanden kleuren rood en talrijke regio’s in Frankrijk krijgen een oranje label. Toch blijft de impact op de reisplannen van de modale Belg beperkt. Want officieel gelden er geen negatieve reisadviezen meer en dus blijven reisorganisatoren zo goed als alle bestemmingen aanbieden. Uitzonderingen zijn landen waar de cijfers heel slecht zijn of de regels bijzonder streng: zo vliegt touroperator TUI voorlopig niet naar Malta, omdat je er in quarantaine moet als je nog niet volledig bent gevaccineerd. Daar zit geen toerist op te wachten.

Maar naar Barcelona, Malaga en Kreta vliegen er nog steeds vliegtuigen vol Belgische toeristen. “Reizigers gaan niet meer massaal hun reis annuleren, dat is een opvallend groot verschil met vorig jaar”, zegt Maaike Andries, woordvoerder van Brussels Airlines. “Als mensen omboeken gaat het vaak om gezinnen met kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar. Omdat zij meestal nog niet zijn gevaccineerd moeten ze bij terugkomst uit een rode zone een negatieve PCR-test kunnen voorleggen of er in België eentje laten afnemen en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan. Daar heeft niet iedereen zin in. Ook touroperator Sunweb zegt dat “meer dan 90 procent gewoon zoals gepland op reis vertrekt” als zijn bestemming een andere kleurcode krijgt. Bij TUI spreken ze van “een overgrote meerderheid”. Wie toch wil annuleren of omboeken, hoeft geen financiële kater te vrezen, want de meeste reisorganisatoren bieden op eigen initiatief de mogelijkheid aan om kosteloos te annuleren of om te boeken – soms zelfs meerdere keren.