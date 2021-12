Vaccinatieplicht voor het eerst op tafel in de Wetstraat: Overlegcomité bespreekt heikel thema op 22 december

De vaccinatieplicht komt bij het Overlegcomité van 22 december voor het eerst op tafel. Dat vernam De Morgen in hoge regeringskringen. Ook zal er dan een debat gevoerd worden over een 2G-beleid.

Dat er in de week van 20 december een Overlegcomité zou worden georganiseerd, hadden de verschillende regeringen in ons land eind vorige week al beslist. Nu is er een concrete datum. De bedoeling is om op woensdag 22 december een evaluatie te maken van de situatie op dat moment. Hoe evolueren het aantal besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen? Kan de zorg de druk nog aan?

Ook zal de impact van de omikronvariant worden besproken. Verder is het de bedoeling te bekijken hoe de vaccinatiegraad verder opgedreven kan worden. Onder meer het debat over een 2G-beleid – waarbij alleen wie gevaccineerd of genezen is nog een Covid Safe Ticket (CST) krijgt – zal gevoerd worden. Ook zal er (een vorm van) verplichte vaccinatie tegen het licht worden gehouden. Het coronacommissariaat werkt aan een rapport over dit heikele thema. De verwachting is niet dat er al grote beslissingen worden genomen, maar dat het debat een eerste keer wordt gevoerd.

Jambon wil versoepelingen

Niemand wil het al over versoepelingen hebben, behalve dan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Met mijn oproep van vorige week om een korte tijd stevige maatregelen te nemen, moest de druk op de gezondheidszorg naar beneden”, zei die in de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement. “Voor het volgende Overlegcomité is mijn insteek dat die korte periode achter de rug is en dat we snel de recreatieve, cultuur- en evenementensector kunnen opendoen.”

Zijn uitspraken wekken wrevel op. “Jambon is blijkbaar nog steeds niet uitgejojood”, zegt commissievoorzitter Elisabeth Meuleman (Groen). Vorige week dinsdag raakte bekend dat Jambon namens de verschillende ministers van Cultuur in ons land versoepelingen vroeg voor de repetities in de cultuursector. Een dag later drong hij aan op een nieuw Overlegcomité om de evenementen en voorstellingen indoor tijdelijk te verbieden. Uiteindelijk werd vrijdag beslist om nog 200 mensen binnen toe te laten, een beslissing waarover de Vlaams minister-president zich “tevreden” toonde. “En nu wil hij er dus weer vanaf?”, vraagt ook Orry Van de Wauwer, van meerderheidspartij CD&V, zich af. “De sector heeft net stabiliteit nodig.”

Een man krijgt een covidprik toegediend tijdens een mobiel vaccinatiemoment in Schoten. Beeld BELGA

Ook bij de experts klinkt er scepsis. Virologe Erika Vlieghe: “We zitten nog volop in de vierde golf. We zullen blij zijn als we die onder controle hebben.” Marc Van Ranst is duidelijk: “Je kent misschien het oude Vlaamse gezegde ‘een ezel stoot zich geen vier keer aan dezelfde steen’.”

Jambon wijst alle kritiek van de hand. “Ons standpunt is altijd geweest dat de cultuur- en evenementensector zo snel mogelijk weer open moet, zodra de cijfers dit toelaten”, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Dat heeft hij herhaald voor het parlement. Is dat dan een jojobeleid? Het is het belachelijkste wat ik ooit hoorde.”

Tegelijk zal er in het Overlegcomité worden nagedacht over een beleid op langere termijn. Daarbij komt de coronabarometer weer boven water. De voorbije dagen spraken Groen, CD&V en N-VA al hun steun uit. Met de barometer zou worden afgesproken welke maatregelen ingaan als een bepaald niveau van besmettingen en/of ziekenhuisopnames bereikt is. Tegenstanders, zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), vrezen dat zo’n systeem te rigide is.