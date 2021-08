Vaccinatiekampioen Israël ziet besmettingen toenemen: premier kondigt ‘enkele zware dagen’ aan

“Ons doel is eenvoudig”, aldus de premier in een lange Facebook-post op zaterdag. “De gezondheid van de burgers van Israël beschermen, en ook de economische toekomst van de staat Israël veiligstellen.” De premier wil een nieuwe lockdown kostte wat kost vermijden, die hij ‘destructieve instrumenten voor het levensonderhoud, de economie en het onderwijs’ noemt. Desondanks gaat Israël volgens hem enkele ‘zware dagen’ tegemoet

Israël ging al drie keer eerder in lockdown tijdens de coronacrisis onder Bennets voorganger Benjamin Nethanyahu. Volgens de huidige premier kostten die het land meer dan 52 miljard euro. “Het is een laatste redmiddel”, liet hij optekenen. Er gaan in Israël nochtans meer en meer stemmen op voor een nieuwe nationale lockdown.

Stijgende coronacijfers

De besmettingscijfers in Israël stijgen namelijk zienderogen. Het Ministerie van Volksgezondheid noteerde vorige week vrijdag 5.868 nieuwe gevallen, cijfers die overeenkomen met de vorige grote golf in februari. Deze week kan de grens van 10.000 nieuwe gevallen per dag overschreden worden.

De covidafdelingen in de Israëlische ziekenhuizen stromen eveneens vol. Het Shamir Medisch Centrum in Be’er Ya’akov stopte met covidpatiënten toe te laten, dat melden lokale media. De patiënten werden naar minder drukke ziekenhuizen in Jeruzalem gestuurd.

Israël was een van de eerste landen die een massale vaccinatiecampagne opstartte. Maar doordat de werking van de vaccins na enkele maanden afneemt, is vooral de oudere bevolking weer kwetsbaar voor de besmettelijkere deltavariant. Daarom is Israël ook begonnen met het uitdelen van een boostervaccin voor burgers ouder dan 50 jaar, naast een versnelling van de gewone vaccinatiecampagne. Daarmee hoopt het land de stijging in besmettingen af te remmen, zonder een nieuwe lockdown te moeten opleggen.