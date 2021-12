Vaccinatiecentra nemen rust tijdens kerstvakantie: ‘Mensen zitten op hun tandvlees’

De vaccinatiecentra duwen tijdens de kerstvakantie even op de rem. Zo zal onder andere in Brugge tussen kerst en Nieuwjaar niet geprikt worden. “De medewerkers draaien al bijna een jaar mee, ze hebben nood aan een adempauze”, legt de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit. “Niet-medische vrijwilligers die willen inspringen, vinden we misschien nog wel. Maar het medisch personeel werkt zich al sinds het begin van epidemie uit de naad, die mensen zitten op hun tandvlees.”

Hoeveel centra even sluiten, is nog niet duidelijk. Mogelijk draaien sommige op halve kracht. Viroloog Marc Van Ranst reageert bezorgd, aangezien we nog volop in de vierde golf zitten en ook de omikronvariant oprukt. “We moeten de vaccinatiecampagne net versnellen en dag en nacht prikken”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap Zorg en Gezondheid vrezen voor de gevolgen. “We hebben begrip voor de situatie, maar vragen de centra om toch zoveel mogelijk door te werken”, zegt Joris Moonens van het Agentschap. “Probeer voor de sluiting zeker de kwetsbare groepen in te plannen voor hun boosterprik”, dringt de woordvoerster van Beke aan.

‘We kunnen sowieso niet sneller’

Dirk Ramaekers, topman van de vaccinatietaskforce, maakt zich minder zorgen. “We zijn al vergevorderd: 2,482 miljoen Belgen hebben al een boosterprik gekregen, de overgrote meerderheid van de kwetsbare groepen hebben hun derde dosis gehad. Het doel is om eind dit jaar 3 miljoen boosterprikken uit te delen, dat aantal halen we probleemloos.” Ramaekers zegt ook dat weinig mensen bereid zijn om zich te laten prikken tussen kerst en Nieuwjaar, wellicht omdat ze vrezen voor de bijwerkingen.

Het gaat om kleine groep die een week moet wachten, benadrukt Joachim De Paepe, programmamanager van de vaccinatiecentra in het Meetjesland. “Het intervalschema bepaalt het tempo waarin we mensen kunnen uitnodigen: afhankelijk van hun eerste vaccins kunnen mensen pas na zes, vier of twee maanden de booster krijgen.” In de vier centra die De Paepe beheert, is het daardoor telkens wachten tot er een nieuwe golf aan kandidaten is. “We kunnen niet sneller. En de kleine groep die tijdens de kerstvakantie een week moet wachten, halen we nadien makkelijk weer in.”